الوكالة الوطنية للإعلام

المكتب الإعلامي لوزير الصحة نفى وصول اللقاح وتوزيعه على المحسوبيات: نستغرب الإصرار على الإساءة إلى سمعة الوزارة

نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في بيان، المعلومات المتداولة حول وصول كميات من لقاح فايزر إلى لبنان وتوزيعها على المحسوبيات من جهات سياسية وحزبية.

وأكد أن الوزير حسن كان أعلن موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح هذا السبت، مستغربا الإصرار على تسويق المعلومات الكاذبة والمضللة والإساءة إلى سمعة الوزارة ومصداقيتها وشفافيتها، في وقت أن المطلوب من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التحقق من المعلومات قبل نشرها، ومؤازرة الوزارة في تشجيع المواطنين على تسجيل أنفسهم على المنصة لحجز اللقاح كخيار ضروري في مواجهة الوباء.

وأشار إلى أن "قبل قليل حصل لقاح AstraZeneca الذي حجزته وزارة الصحة العامة على منصة Covax على موافقة منظمة الصحة العالمية ما يشكل تطورا إيجابيا، خصوصًا أن موعد وصول هذا اللقاح متوقع في بداية الأسبوع الرابع من شباط الحالي.

وكالة الأناضول

قلق أممي إزاء "عدم إحراز" تقدم بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "عدم إحراز" تقدم في المفاوضات المتعلقة بإنشاء سد النهضة" الإثيوبي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "الأمم المتحدة تراقب عن كثب الملف الخاص بسد النهضة وتشعر بالقلق من عدم إحراز أي تقدم".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نحن مستمرون في تقديم الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد".

والجمعة، أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات متلفزة، اكتمال 78.3 بالمئة من أعمال بناء سد النهضة، وسط تعثر المفاوضات الفنية مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل للسد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن تفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار وتدعوهم للتخلي عن السلطة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرض عقوبات ضد قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا السلطات العسكرية إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استولت عليها.

وقال بايدن في كلمة متلفزة: اليوم صادقت على أمر تنفيذي بعقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار ومصالحهم التجارية وأفراد عائلاتهم"، مضيفًا سنمنع قادة الانقلاب من الوصول إلى مليار دولار من تمويلات حكومة ميانمار الموجودة لدى الولايات المتحدة".

كما دعا الجيش في ميانمار إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استحوذ عليها عبر الانقلاب على الحكومة.