الوكالة الوطنية للإعلام

مكتب بقرادوني: العماد قهوجي حضر أمام المحقق العدلي كشاهد في انفجار المرفأ وأكد أن الجيش قام بكل واجباته عملاً بالقوانين

صدر عن المكتب الإعلامي للمحامي كريم بقرادوني بوكالته عن قائد الجيش السابق العماد المتقاعد جان قهوجي، بيان جاء فيه: "إثر حضوره كشاهد أمام قاضي التحقيق العدلي الأستاذ فادي صوان، أدلى العماد قهوجي بالبيان التالي: حضرت اليوم أمام الرئيس فادي صوان كشاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت، وأكدت أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية. وأكدت أيضاً أنني تحت سقف القانون والقضاء، وذكرت أن قيادة الجيش تبلغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتاباً في أواخر العام 2015، تسأل فيه عما إذا كان الجيش في حاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ، في العنبر رقم 12، فأحيل هذا الملف على مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم، وأجرت التحليل المخبري اللازم، وأفادت القيادة أن الجيش ليس في حاجة إلى المادة المذكورة، نظراً إلى كميتها الكبيرة جداً، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلل مع مرور الزمن، مما يشكل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى عدم توافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها. بناء عليه، ردت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب في تاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه أنها ليست في حاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع "الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس"، لتبيان إمكان الإفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها في ذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها. ولا يسعني، في هذه المناسبة، إلا أن أجدد التعازي إلى أهالي الشهداء، وأتمنى الشفاء للمصابين جراء هذه الكارثة التي أصابت كل مواطن وكل الوطن".

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا بحسب تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الجرعة الثانية من لقاح كورونا. وأفاد الرئيس التركي في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح. وأضاف: "نهدف لتطعيم جميع مواطنينا في أسرع وقت ممكن".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو : قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى

أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى. جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" الخميس، عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة. وقال تشاووش أوغلو " قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى. وأهنئ الشيخ تميم على قيادته لهذه المرحلة". وأضاف أنه نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره آل ثاني. وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة لجولة الوزير التركي الخليجية والتي شملت الكويت وسلطنة عمان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ على الحدود المكسيكية

أصدر الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، إعلاناً بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأميركية - المكسيكية. ونشر البيت الأبيض رسالة وجهها بايدن إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، أشار فيها الرئيس الأميركي إلى أن حالة الطوارئ المعلنة على الحدود الجنوبية للبلاد "غير مبررة". وجاء في البيان المنشور في الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "أبلغ الكونغرس بموجب هذه الرسالة أن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت بالقرار 9844 واستمرت من 13 فبراير/ شباط 2020 حتى 15 يناير/ كانون الثاني 2021، قد تم إنهاؤها، وأن السلطات التي تم الاستشهاد بها في هذا الإعلان لن تُستخدم بعد الآن لبناء جدار على الحدود الجنوبية". وأعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019 حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية لتحويل الأموال لبناء جدار حدودي.