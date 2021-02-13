TL

فيما تسابق عدادات الكوارث فوق رؤوس اللبنانيين بعضها بحصد أرقامها القياسية لأعداد الضحايا سواء لوباء كورونا أو بين فكي الجوع أو لرصاصات كواتم الصوت أو خلف قضبان القمع او خلف غياهب الهجرة تبدو عدادات الرعاية الرسمية مفرملة أو هي (سكرانة على خبرية قرب وصول كم ألف لقاح فايزر) قد تصل غدا ولكن لا أحد يدري بعد كيف ستوزع ومتى موعد الدفعات اللاحقة بل وفي أي عام سنصل الى تلقيح 80 % لاكتساب المجتمع اللبناني مناعته المطلوبة! وما هو أشد إيلاما مشهد عجلة تأليف الحكومة إذ لم تفاجىء نتائج اجتماع بعبدا اليوم أي مواطن بحقيقة ألا تقدم. التي قالها بالفم الملآن الرئيس المكلف سعد الحريري بعد تشاوره في القصر الجمهوري وعلى مدى نصف ساعة مع الرئيس ميشال عون عقب عودته من الإليزيه.

المنار

بلا جديد عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى قصر بعبدا بعد طول انقطاع – بحسب بيان رئاسة الجمهورية -، وبلا تقدم خرج الرئيس سعد الحريري من لقائه مع الرئيس ميشال عون بحسب تصريحه من منبر القصر. تصريح ثبت نقاط الخلاف وقصر الآمال المعقودة على جولته الخارجية، وبحسب معلومات المنار فقد ابقى على عقدتي وزارتي العدل والداخلية اللتين تمسك بهما، على ان يسمي الرئيس عون وزراءه. كما تمسك بحكومة الثمانية عشر وزيرا اختصاصيا كما قال، ودعا كل فريق سياسي الى ان يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن فصاعدا. وبعد كل هذا التصعيد في الشكل والمضمون تحدث الرئيس الحريري عن متابعة التشاور.

nbn

هو وباء تعطيل حكومي متحور يطور نفسه ولا يبدو وجود نية لتوفير لقاح له بين القصرين تنقل الرئيس المكلف سعد الحريري ساعيا لتبصر حكومته النور: في الأليزيه من يسعى جديا لمتابعة المبادرة الفرنسية وفي بعبدا من قرأ أن الرئيس الحريري لم يأت بأي جديد. ليطرح السؤال :من يريد أن تخضع خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي لإنقاذ لبنان لتنظيم مدني وفق معايير تراعي مصلحته فقط... و لا يريدها أحد آخر... من يريد تحويل المبادرة إلىparole... Parole؟ من القصر الجمهوري حذر الحريري بعض من يعتقد او يفكر انه اذا كان في الحكومة أعضاء سياسيون سينفتح المجتمع الدولي على لبنان ويعطيه ما يريد واصفا هذا البعض بالمخطىء، ومن منطلق اللهم إشهد... شرح الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية الفرصة الذهبية التي أمام لبنان والتي تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة. بإختصار...العقدة من "عندياتنا" وهي تكمن في سعي بعض القوى لتأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء أو بهدف تأمين مصلحة شخصية... وبفلسفتهم لتذهب مصالح الوطن والمواطنين وحدها جهنم".

mtv

في 23 كانون الاول الفائت زار رئيس الحكومة المكلف قصر بعبدا، وأدلى بتصريح مفصل انهاه قائلا: اللبناني لا يريد ان يرى سعد الحريري " طالع نازل" الى القصر الجمهوري من دون ان يشكل حكومة. وهكذا كان. اذ توقف الحريري من يومها عن زيارة بعبدا. لكنه ها هو، وبعد واحد وخمسين يوما، يعود الى زيارة القصر الجمهوري، من دون ان يتم التوصل الى تشكيل الحكومة. فلماذا التقى رئيس الجمهورية اذا؟ بل لتأكيد ثوابته التي تتلخص بثلاث: حكومة من ثمانية عشر وزيرا، لا ثلث معطلا لاي طرف، واختيار وزراء مستقلين. في المقابل، للمرة الاولى تقصد قصر بعبدا عدم الرد على التحدي بتحد اكبر، فاكتفى المكتب الاعلامي ببيان مقتضب جدا ساخر بعض الشيء. التحصين ضد كورونا سيتم، لكن من يحصن اللبنانيين ضد الاحباط واليأس في ظل هكذا منظومة؟ ايها اللبنانيون تنبهوا: مسؤولوكم اخطر وأخبث وافتك من كورونا، ونحن "قطيع" فقد المناعة!

NTV

قبل عاصفة الثلاثاء المناخية كان لقاء "تراكم الجليد" لا كسره بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري فمع عودة الرئيس المكلف من جولة عربية فرنسية كان لا بد من "زيارة مجاملة" الى بعبدا تضع رئيس الجمهورية في أجواء الخارج المنعزل عنا. قرب انفتاح وباب الفرج وخلاص ولا مفر في عملية استيلاد الحكومة والافراج عن مراسيم تأليف الحكومة.

وهذه "الثقة المتعاظمة" عند الفرزلي قادته الى ابصار الحكومة وبأن السعودية ما برحت تنتظر البشرى بولادة حكومة جديدة في بيروت لتسرع في مبادرة تعتزمها وهي دعم لبنان بمساعدة قدرها مليار دولار. ويتضح بعد كل هذه العواصف انه كلام صار من التاريخ و" اجمل التاريخ كان غدا" .

OTV

حكوميا، صراحة متبادلة. هذا إذا أردنا أن نتطلع إلى ما جرى اليوم من منظار إيجابي. فعلى عكس معظم اللقاءات السابقة التي جمعت رئيس الجمهورية برئيس الحكومة المكلف، لا حديث عن جو إيجابي، ولا عن تقدم، بل العكس. أما العنوان الصحي، فوصول الشحنة الأولى من اللقاحات إلى مطار بيروت الرابعة من بعد ظهر غد السبت، عسى أن يبدأ المسار العملي لمحاصرة الفيروس القاتل، والحد من فتكه المستمر بالأهل والأصدقاء والأحباء.

LBC

بفضل بعض الوكلاء وبعض التجار وبعض أصحاب السوبرماركت وبعض وكلاء الأدوية وبعض مصانع الأدوية وبعض الصيدليات ، جرى استحداث عداد جديد غير عداد إصابات ووفيات كورونا ... إنه عداد المستودعات والمخازن التي تضبط فيها مواد غذائية مدعومة ليصار إلى إعادة تعبئتها وبيعها بأسعار غير مدعومة ، وعداد مستودعات الأدوية المدعومة التي يصار إلى تهريبها إلى الخارج . لم يعد يمر يوم إلا ونسمع عن ضبط مستودع هنا ومخزن هناك ... أصحاب هذه الأفعال من تجار ومستوردين وأصحاب سوبرماركت ، هل هم بشر؟ هل يعرفون مع هو الضمير ؟ هل سمعوا بكلمة إنسانية ؟ " طوشوا الدنيا " يريدون دولارات للدعم ، ولما تأمن لهم الدعم سرقوه ... نعم سرقوه ، بدليل أطنان البضائع في المستودعات التي باتت تحتاج إلى عداد... هؤلاء السارقون ، ربحوا الدعم ثم سرقوه ، يعيدون البيع بأسعار غير مدعومة ، ثم يقبضون الدعم من جديد ... بالطبع " ستطلع صرختهم " حين يسمعون هذا الكلام ، لكن اليس المطلوب من وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك أن تنشر أسماء هؤلاء ليعرف الناس من يسرقهم؟ إذا كان الدعم لنفر من السارقين فاوقفوه، لا بل طالبوهم بأن يردوا ما سرقوا أو صادروا بضائعهم إلى حين سداد ما سرقوا، هؤلاء لا يفهمون إلا بهذه اللغة. ومتى كان الحرامي يفهم "بالمنيح"؟

الميادين

افادت المعلومات ان "​القوات الأميركية​ أخلت موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة​، ونقلت عتادها وآلياتها إلى الأراضي ​العراق​ية"، موضحة انه "أنجزت عملية إخلاء الموقع المذكور بشكل كامل بعد ظهر اليوم الجمعة ونقلت آلياتها وعتادها العسكري والجنود عبر معبر اليعربية غير الشرعي".

الجزيرة

رحبت وزارات خارجية ​اليونان​ وقبرص ومصر، بـ "نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي واختيار سلطة تنفيذية موحدة"، مؤكدةً ضرورة "التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وخاصة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية​​​​​​​".

العربية

نواب أوروبيون يطالبون الاتحاد بربط أي حوار مع إيران مع ملف حقوق الإنسان.