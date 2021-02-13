لبنان الحر

أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) أنه وقع مع الهيئة الخيرية الإسلامية الدولية (IICO) "اتفاقية لإعادة تأهيل 100 وحدة سكنية متضررة في برج حمود، يستفيد منها 500 شخص بشكل مباشر، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأثر المباشر للانفجار".

صوت لبنان

أجرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، اتصالات بعائلات كل من النائب جان عبيد والكاتب السياسي لقمان سليم والممثل ميشال تابت، لتقديم واجب العزاء.

radio orient

نظم المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وجمعية حماية وشبكة التحول الرقمي وتجمع أساتذة الفيزياء في لبنان، ندوة بعنوان: "معا نحو إنترنت آمن"، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، ركزت على المواطنة الرقمية، ومبادرات المركز التربوي في التوعية على الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. كما سلطت الضوء على جرائم المعلوماتية الأكثر شيوعا التي يتعرض لها المعلمون والتلامذة في لبنان، وعلى الإرشادات والمحاذير المتعلقة بالتطبيقات وتقنيات حماية الخصوصية والبيانات

اذاعة النور

أعلن المحافظ بشير خضر أن عدد الاصابات بكورونا في بعلبك الهرمل منذ شباط 2020 حتى اللحظة بلغ 17090 اصابة وحالات الشفاء ارتفعت مقارنة بالأسابيع الماضية لتسجل 12423 حالة شفاء أما عدد الحالات النشطة سجل 4353 حالة نشطة، وعدد الوفيات بلغ 387 حتى اللحظة.

صوت المدى

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان،عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقار الأمن العام ابتداء من تاريخ 12/ 02/ 2021 ولغاية تاريخ 12/ 03/ 2021.