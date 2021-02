الأخبار – نقولا ناصيف

قال: لم يكن توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد الاجتماع الخامس عشر البارحة على أن لا تقدم في تأليف الحكومة، سوى تأكيد أن أيّاً منهما ليس في وارد التخلّي عن شروطه، كما أن التعويل على زيارة باريس كان في غير محلّه.

الأخبار-ميسم رزق

أوضحت أنه لن يكون بمقدور الرئيس سعد الحريري إلقاء خطاب القطيعة مع العهد، إذ لا بدّ من أن يحفظ خط الرجعة مع شريكه في التأليف، أي رئيس الجمهورية. على الأغلب، سيكتفي في ذكرى 14 شباط بـ"الشكوى" من السياسات التعطيليّة.

الجمهورية-رنى سعرتي

قالت أن مصرف لبنان يرفض أن تتعامل معه الحكومة على قاعدة " take it or leave it " في ما يتعلّق بتمويل نفقات الدولة على سعر الصرف المدعوم ممّا تبقّى من احتياطي عملات أجنبية يحاول البنك المركزي منفرداً ترشيد استهلاكها من اجل إطالة أمد الدعم الى أطول فترة ممكنة، وضمان ديمومة عمل المَرافِق العامة وتوفير الحاجات الاساسية لتيسير الامور الحياتية للمواطنين.

اللواء - كارول سلوم

قالت أنه ليس هناك أوضح من الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون : لا تقدم حكوميا.هذا الكلام لاقاه فيه بيان قصر بعبدا المقتضب لجهة التأكيد أن الرئيس المكلف لم يأتِ بأي شيء جديد. إذاً شريكا التأليف التقيا ولم تكن ولادة الحكومة ثالثهما. وقالت إنها المراوحة نفسها لا بل الصورة نفسها : الرئيس المكلف يعيد تقديم الطرح الحكومي نفسه الذي قدمه في آخر لقاء بينهما ورئيس الجمهورية يرفضه.

نداء الوطن-غادة حلاوي

أوضحت: بلاءات ثلاث خرج الرئيس المكلف سعد الحريري اثر زيارته قصر بعبدا: "لا عودة عن حكومة 18 ولا ثلث معطّل ولا تقدم في الحكومة". نتائج مخيبة لزيارة لا تزال اسبابها غير مفهومة ولا دوافعها حتى لأقرب المقربين. رئيس مكلف عاد من عشاء خاص جمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعى اليه طويلاً وعاد مخيباً آمال منتظريه والمراهنين على دور فرنسي جديد. تقول مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي ان "فرنسا لم تعد مستعدة لاي خطوة غير مدروسة او ان تخطو خطوة ناقصة باتجاه لبنان تسحب من رصيد رئيسها، الذي يستعد لخوض الانتخابات في وقت تعاني بلاده مشاكل اقتصادية وصحية جمة". الطلقة الوحيدة المتبقية للرئيس الفرنسي زيارته المتوقعة الى السعودية والتي سيدرج ملف لبنان في سياق الملفات التي سيبحثها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.