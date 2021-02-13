الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري بعد زيارة قصر بعبدا: لم نحرز تقدما وموقفي ثابت وهو حكومة من 18 وزيرا جميعهم من الاختصاصيين ولا ثلث معطلا فيها "زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبل ظهر اليوم قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وعرض معه آخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي. واثر الاجتماع قال الرئيس الحريري: بعد الزيارات التي قمت بها الى تركيا ومصر وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا حيث لمست حماسا لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة اعمار مرفأ بيروت ، وكل ذلك جاهز، والمشكل اليوم انه لطالما، لا حكومة من الاختصاصيين غير التابعين لاحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة، واذا كان هناك من يعتقد انه اذا ضمت هذه الحكومة أعضاء سياسيين، فان المجتمع الدولي سيبدي انفتاحا حيالنا او سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي ويعملون فقط لانجاز المشروع المعروض امامهم. تشاورت مع فخامة الرئيس وسأتابع التشاور، لم نحرز تقدما ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة امامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة وعلى كل فريق سياسي ان يتحمل مسؤولية مواقفة من الان وصاعدا.

وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا الأولى أوروبيا في عدد الطلاب الجامعيين قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا من حيث عدد الطلاب الجامعيين. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته الجمعة، في مراسم افتتاح مبنيين ملحقين بكليتي الهندسة والتربية في جامعة "رجب طيب أردوغان"، بولاية ريزة، شمالي البلاد. وأوضح أردوغان أن الحكومات المتتالية لحزب العدالة والتنمية رفعت الميزانية السنوية المخصصة للجامعات في الأعوام الـ18 الأخيرة، لترتفع من 2.5 مليار ليرة (عام 2002) إلى 36 مليار ليرة (نحو 5.12 مليارات دولار) عام 2021. كما لفت إلى ارتفاع أعداد الجامعات في البلاد من 76 إلى 207، خلال نفس الفترة. وأشار إلى أن تركيا تتفوق كثيرا على ألمانيا في عدد الطلاب الجامعيين. وقال أردوغان إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن دهشتها لدى إبلاغها بأن عدد الطلاب الجامعيين في تركيا يبلغ نحو 8 ملايين و400 ألف، خلال لقاء جمعهما سابقا في برلين. ونوه أردوغان بأن تركيا باتت تحتل المرتبة الأولى على صعيد أوروبا، من حيث عدد الطلاب الجامعيين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الارتقاء بجودة التعليم وعدم الاكتفاء بالكم فقط. وأكد الرئيس التركي استمرار الحكومة في مساعيها بهذا الخصوص. وأشار إلى أن وجود أكثر من 200 ألف طالب أجنبي يدرسون في جامعات تركيا "يعد أكبر نجاح" للبلاد في العالم، ويعكس مدى الشوط الذي قطعته تركيا في هذا المضمار الأكاديمي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار تصريحات روسيا بشأن العلاقات معها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أن أوروبا أخذت بعين الاعتبار تعليقات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكرملين بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ستانو الذي قال "لقد أخذنا في الاعتبار تصريحات السيد لافروف وتفسيرات الكرملين. وبغض النظرعن هذه التصريحات، فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ليست جيدة، نريد بناء علاقات قيمة مع روسيا تقوم على أساس احترام القانون الدولي والالتزام به". لافروف: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي ستهدد اقتصادنا

وأضاف ستانو أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أبلغ لافروف بهذا الأمر، مضيفا "في هذا السياق، نحن نؤيد علاقة تعود بالفائدة على الجانبين". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا كان الأخير هو البادئ بقطعها فقط. وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها الرسمي:

"نحن مستعدون لقطع العلاقات في حالة إذا كان الاتحاد الأوروبي هو المبادر بذلك". وأضافت الخارجية: "من جانبنا، ندعو أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل، وهو ما قاله وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض الأخير عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.