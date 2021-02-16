الجزيرة - السعودية

أمير منطقة الرياض: الدرعية علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها ، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية -حفظهما الله-. جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال زيارته أمس مقر هيئة تطوير بوابة الدرعية, حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو. وأعرب سمو أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض، مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة مثمناً جهودهم وإبداعاتهم. فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصا لسباق للفورميلا - إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً.

أخبار الخليج - البحرين

ولي الـعـهد رئـيـس الوزراء: نـحـتـفـي بـمــرور عـقــديـن مـضـيـئين بالنجاحات الوطـنية

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني والنجاحات والمكتسبات الوطنية المتحققة خلال العقدين الماضيين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وغرد سموه عبر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نحتفي بمرور عقدين مضيئين بالنجاحات والمكتسبات الوطنية ضمن مسيرة البحرين التنموية الشاملة بقيادة جلالة الوالد الملك المفدى حمد بن عيسى.

القدس - فلسطين

تلاعب إسرائيلي بشأن نقل لقاح كورونا إلى غزة وربطه بقضية الجنود الأسرى

ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم- بينما تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الإثنين، عرقلة إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، لا يزال القرار النهائي بشأن الموافقة على إدخالها بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال في وقت سابق من ظهر اليوم مصدر في الارتباط الفلسطيني لـ "القدس" إنه يتوقع خلال ساعات أن يتم السماح بإدخال اللقاحات لصالح وزارة الصحة بغزة، إلا أن مصادر أُخرى قالت إنه حتى الآن لا يوجد أي تطور حقيقي بشأن هذه الخطوة. وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ السلطة الفلسطينية طلبت نقل 1000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي لصالح الكوادر الطبية الفلسطينية. وكان مجدي ضهير، نائب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بقطاع غزة، قال مساء أمس الأحد، إن 2000 جرعة ستصل كمرحلة أُولى للقطاع هذا اليوم، مشيرًا إلى أن كميات أُخرى من اللقاحات ستصل تباعًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وكانت مصادر إسرائيلية رجحت في وقت سابق من أمس أن يوافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، خلال الأيام المقبلة، على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنقل عشرات الآلاف من جرعات لقاح كورونا إلى قطاع غزة.

الوطن - السعودية

ماذا دار بين ولي العهد وبوتين بخصوص أوبك+

أعلن «الكرملين» أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ناقشا، خلال اتصال اليوم الاثنين، تنفيذ اتفاق «أوبك+» لإنتاج النفط. وأوضح «الكرملين» أن «بوتين» أيد استمرار التعاون الوثيق بين موسكو والرياض، لدعم استقرار سوق الطاقة العالمية. واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع حلفائها من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، على خفض الإنتاج، لضمان استقرار الأسعار وضبط المخزونات. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام، الهادفة لمكافحة فيروس «كورونا» وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب، وسرعان ما ستسمح للمنتجين بضخ المزيد. وقالت الوكالة: «في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة، واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج «أوبك»، من المنتظر السحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام.. يهيئ هذا المجال لـ«أوبك+» البدء في تقليل التخفيضات». وأبقت وكالة مراقبة الطاقة، ومقرها باريس، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 مستقرة إلى حد بعيد، قائلة إن تراجعا في الربع الأول من العام الجاري عن المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير من 2020 سينعكس قريبا.ً

الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يتسلم البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021 – 2024

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021 – 2024، والذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. وعرض رئيس الوزراء لأبرز جوانب البرنامج الذي عكفت الحكومة، وبالاستناد إلى التوجيهات الملكية وكتاب التكليف السامي على إعداده، لافتاً إلى أن البرنامج سيجري تطويره إلى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصلة الحد من انتشار وباء كورونا وصولاً إلى مرحلة التعافي الاقتصادي. وأشار إلى أن البرنامج يعتمد الاستمرار بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية وتعزيز سيادة القانون، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية والتصدير، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات.