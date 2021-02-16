الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن أوساط ديبلوماسية عربية قولها إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية هذا الشهر إلى المملكة العربية السعودية، قد تحمل بعض المعطيات والإشارات الإيجابية لجهة تقوية وتثبيت العلاقة بين المملكة والرئيس المكلف سعد الحريري، والتي ستنعكس بشكل مباشر على الوضع الداخلي، إضافة إلى أن فرنسا تحاول أيضاً أن تلعب دوراً "مميزاً ومتميزاً بين المملكة وإيران عبر بوابة العودة إلى التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. فهل المحور الرباعي السعودية، إيران، أميركا وفرنسا سينجح في فرملة التدهور السياسي الداخلي، ويعيد تموضع الأطراف، فتولد الحكومة العتيدة المنتظرة….. الجواب للأسف، رهن التطورات نهاية هذا الشهر، وإلى حينه لا حكومة في المدى المنظور.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية قولها إن عوامل نجاح المبادرة الفرنسية لم تتبلور بعد كونها لم تستكمل شروطها كافة. والأسباب كثيرة، أوّلها عدم حصولها على الدعم الكافي من قبل بعض الدول الكبرى كون هذه الأخيرة لا تريد أن يكون لفرنسا أي دور بارز ومستقبلي في لبنان والمنطقة، وثانيها، لأنّ البعض الآخر لا يريد أن يتمّ التوصّل إلى أي حلّ في لبنان، وثالثها لأنّ ثمّة من يريد تفصيل المبادرة الفرنسية بما يخدم مصالحه في لبنان، وليس مصالح اللبنانيين. مضيقةّ أن الاستفادة من دعم فرنسا من دون السعي لتنفيذ أجندات مشبوهة لدول الخارج، من الممكن أن يكون الحلّ في المرحلة المقبلة، في حال أصرّ المسؤولون على عدم الاستفادة من الفرصة المتاحة أمامهم ومرّروا الوقت هباءً، على ما فعلوا حتى الساعة.

اللواء/ معروف الدعواق

رأى أنه لا يمكن تحقيق الإنقاذ من الأزمة المتدحرجة التي يواجهها لبنان من دون تشكيل حكومة مهمة إنقاذية استناداً للمبادرة الفرنسية لكي يستطيع لبنان الحصول على المساعدات من الدول العربية والصديقة والصناديق الدولية لحل أزمته، وأي حكومة غيرها لا تنطبق عليها نفس المواصفات ستكون محاصرة وغير قادرة على القيام بالمهمات المطلوبة منها كما هي حال الحكومة المستقيلة حالياً. واعتبر بقاء استمرار الدوران في حلقة أزمة تشكيل الحكومة من دون أفق واستقطاع مزيد من الوقت بلا سدى، يزيد من تكاثر الأزمات، وهو واقع يجب الخروج منه بسرعة فائقة، قبل وقوع المحظور وهو ما يحذر منه العقلاء بالداخل وأصدقاء لبنان بالخارج، ولكن يبدو أن خيارات الإنقاذ تضيق أكثر من السابق.