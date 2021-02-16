الوكالة الوطنية للإعلام

دياب تسلم من وفد ديوان المحاسبة تقرير قطع الحساب عن سنة 1998 وتقريراً خاصاً عن سلفات الخزينة من الـ 1995 إلى الـ 2018

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران ضم القضاة: فوزي خميس، نيللي أبي يونس، رانيا اللقيس ونجوى خوري، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري. وسلم الوفد الرئيس دياب تقرير قطع الحساب عن سنة 1998، وتقريراً خاصاً عن سلفات الخزينة عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2018.

وكالة الأناضول

تونس: مستعدون لوضع كل إمكانياتنا لإنجاح المرحلة الجديدة في ليبيا

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، عن استعداد بلاده لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة في ليبيا. جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، تلقت الأناضول نسخة منه. وأشار سعيّد إلى أن "ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، على أثر الاتفاقات السياسية الأخيرة، والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة". وشدّد على أنه "في نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة". من جانبه، أكّد كوبيتش "استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها، من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها". وثمن "دور تونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا، لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020". وعبّر كوبيتش عن شكره لتونس، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، على دعمها لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، معربا عن التطلع إلى مزيد تعزيز هذا التعاون، وفق البيان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ظلام دامس يغطي ثاني أكبر ولاية أميركية ويعزل ملايين السكان عن البلاد

تعاني الملايين من الأسر في تكساس من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل لأول مرة منذ عقد من الزمان، تزامناً مع موجة برودة غير مسبوقة أحدثت فوضى في أسواق الطاقة الأميركية. وظلت أكبر المدن من هيوستن إلى سان أنطونيو دون كهرباء لفترات تصل إلى ساعة في كل انقطاع، حيث تقلبت الإمدادات في ثاني أكبر ولاية في أميركا، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ". وقال بيل ماغنس، المدير التنفيذي لشركة "إيركوت"، المشغلة لشبكة الكهرباء في الولاية: كل مشغل شبكة وكل شركة كهربائية تقاتل لاستعادة الطاقة في الوقت الحالي. فاجأ البرد القارس سوق الكهرباء اللامركزية في تكساس على حين غرة، رغم التنبيه قبل أسبوع حول البرودة المرتفعة الوشيكة من دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية. مع عزل ما يعادل مليوني أسرة في وقت واحد، من المتوقع أن يتفاقم الوضع طوال، اليوم الاثنين، وتتوقع شركة "إيركوت" أن يصل الطلب على الطاقة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، محطما بذلك الرقم القياسي المسجل خلال موجة الحر الصيفية في عام 2019.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي بسبب عبارة في بيان التعزية

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، السفير الأميركي لدى أنقرة على خلفية التصريحات الأميركية حول مقتل 13 مواطناً تركياً شمالي العراق، أمس الأحد. موسكو – سبوتنيك. أكدت وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أنها استدعت السفير الأميركي وعبّرت عن "الاحتجاج الشديد" إزاء التصريحات الصادرة من الخارجية الأميركية بخصوص مقتل الأتراك بالعراق. وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية" بالوقوف وراء العملية، التي وصفتها الحكومة التركية بـ"المذبحة". وبحسب موقع "ntv" التركي، اتصلت وزارة الخارجية بالسفير الأميركي، ديفيد ساترفيلد، وأبدت احتجاجها على البيان المتعلق "بمذبحة حزب العمال الكردستاني"، بأشد العبارات، خصوصاً أنه تضمن عبارة "إذا صح الخبر". وقالت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة تعزية بشأن حادثة غارا: "إذا صح خبر مقتل مواطنين أتراك على يد منظمة حزب العمال الكردستاني، فإننا ندين بشدة هذا العمل".