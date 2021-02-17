الشرق الأوسط 3-2-2021

الاقتصاد الأميركي بحاجة للدعم... ولا اتفاق على خطة الإنقاذ

قال اثنان نت صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ان الاقتصاد الأميركي ما زال في أعماق الركود، وسيحتاج الى مزيد من الدعم المالي عبر إنفاق عام للوصول الى تعاقب كامل ومساعدة بعض العاطلين على العثور على وظائف. ورغم ذلك فمن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الى مستوى ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021، لكن سيكون من الضروري الانتظار حتى عام 2024 للعودة الى مستويات التوظيف ما قبل الازمة، وفقاً للتوقعات المحدثة لمكتب الميزانية الأميركي التي صدرت خلال الأسبوع.

3-2-2021

مخاوف من تطبيق الفائدة السالبة في بريطانيا

طلب عدد من خبراء البنك المركزي البريطاني بعدم خفض الفائدة الى ما دون الصفر، موضحين ان هذه الخطوة من شانها عرقلة تعزيز نمو الاقتصاد البريطاني المتضرر من انتشار جائحة كورونا وأن الخطوة قد تدفع البنوك الى زيادة تكاليف الرهن العقاري. هذا وقال رئيس جمعية البناء، في تصريح لصحيفة " الغارديان" البريطانية، ان معدلات الفائدة السالبة قد تدفع المقرضين الى زيادة معدلات الرهن العقاري لحماية أرباحهم، الامر الذي يضر بالاقتصاد والمستهلكين على حد سواء. وفي وقت سابق، تحدث نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، ان "المركزي" يدرس ما إذا كانت هناك معوقات تكنولوجية في أنظمة البنوك قد تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة الى ما دون الصفر.

11/2/2021

أزمة ديموغرافية تداهم الصين

تطل أزمة ديمغرافية خطرة برأسها في الصين، حيث انخفض عدد المواليد المسجلين في عام 2020 بنسبة تقترب من 15 في المائة، مقارنة مع العام السابق، في أحدث مؤشر على مساعي بكين لإحداث طفرة للمواليد حتى الساعة، رغم تخفيف السلطات من القيود الصارمة في سياسة تنظيم الأسرة. وتثير هذه الأرقام الى ان معدلات الشيخوخة السكانية ستصبح أكثر خطورة في العقود المقبلة. ولهذه المعدلات عقوباتها، خاصة فيما يتعلق بالقوة العاملة وهي الدعامة الأساسية للاقتصاد. ويتوقع خبراء في علم السكان ان البدء في رصد أي أثر ملحوظ ل"سياسة الطفلين" على أعداد السكان لن يحدث قبل 15 عاماً.

نداء الوطن 11/2/2021

الصناعة اللبنانية قادرة على المنافسة وتصنيع لقاح "كورونا"

تحت عنوان "الثقة المطلقة بالصناعة اللبنانية"، قام وزير الصناعة عماد حبَ الله والنائب المستقيل نعمة أفرام بجولة على عدد من مستشفيات كسروان وجبيل، لتفقد مرضى جائحة كورونا وعمل أجهزة التنفس الاصطناعي في غرف العناية الفائقة. ولفت حب الله لجهوزية أحد المصانع اللبنانية لتصنيع لقاح كورونا مؤكداً لكل المشككين بالصناعة اللبنانية ان هناك مصنع دواء لبناني عنده الإمكانات اللازمة لذلك. وستبدأ المفاوضات للسماح له لتصنيع اللقاح مشدداً على أن لبنان لديه القدرة الكافية حتى لتصنيع أجهزة التنفس وهي معقدة وصعبة، بفضل جهود مهندسين لبنانيين متفوقين.

الجمهورية 15/2/2021

"بيتكوين" عملة تحوّط بديلة من الذهب ووسيلة تهرّب من العقوبات الأميركية

ارتفعت العملة المشفرة "بيتكوين" الى أعلى مستوى لهل على الاطلاق لتقترب من حاجز ال 50 ألف دولار جراء عاملين، الأول إعلان شركة "تسلا" شراء 1.5 مليار دولار من هذه العملة، أما الثاني فهو إعلان شركة تويتر من خلال مديرها المالي أنها تفكر في الاحتفاظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وتدرس إمكانية استخدامها لدفع رواتب موظفيها. هاتان الخطوتان كفيلتان بتحفيز شركات التكنولوجيا الأخرى للتفكير ملياً في هذه الخطوة لحذو حذوهما. وتعدّ بيتكوين بديلاً من السياسة النقدية المعتمدة في البنوك المركزية في العالم ناحية التحوط، فلهذه العملة مجموعة خصائص تتشابه كثيراً مع الذهب المعتمد حالياً، فهي تملك المقومات لتكون عملة احتياط عالمية ووسيلة تحوّط ضد التضخم.