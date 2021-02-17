TL

الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري يتوجه غدا" الى الدوحة للقاء المسؤولين فيها وفي مقدمتهم أمير قطر الشيخ تميم علما" أن نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية بن عبد الرحمن كان قد زار لبنان قبل عشرة وصرح من قصر بعبدا أن مساعي قطر لا تضرب المبادرة الفرنسية بل تتكامل معها ومع الجهود المتعلقة بالوضع في لبنان.

المنار

في ذكرى القادة الشهداء يطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في خطاب يحيي الذكرى، ويتطرق الى الملفات السياسية والاقتصادية وهموم الناس، وملفات اخرى حاضرة على الساحة المزدحمة.

nbn

المطلوب حكومة إنقاذ اليوم قبل الغد... و بالأمس قبل اليوم ثم لمصلحة من إستمرار الرقص في قعر الهاوية؟ لمصلحة من مواصلة سياسة لحس المبرد؟ لمصلحة من الإبقاء على أبواب الحل موصدة بأقفال الشخصانية و الذهنية الإقطاعية؟

mtv

إذا كان انفجار المرفأ اصاب موضعيا المرفق الحيوي الأهم في البلاد وقتل مئتين من البشر و جرح الآلاف ودمر ثلث العاصمة. فالانفجار السياسي الناجم عن حرب داحس والغبراء بين مكونات المنظومة السياسية الحاكمة قضى على كل المرافق الاقتصادية والمالية والصناعية والتربوية والمؤسسات الإدارية والدستورية وعطل كل الاستحقاقات وجوع وشرد كل اللبنانيين على مساحة الوطن .

NTV

كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذا المساء في ذكرى القادة الشهداء يتناول فيها الملف الحكومي والمستجد الأمني مع اغتيال الناشط لقمان سليم اضافة الى ملف تفجير مرفأ بيروت ومراحل التحقيقات القضائية واستنابات القاضي فادي صوان

OTV

ترقب واضح لما سينتج عن الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون الى السعودية قريبا في وقت سجل في الساعات الاخيرة مجددا تواصل اميركي- فرنسي رفيع من خلال اتصال جمع الرئيسين ماكرون ونائبة الرئيس الاميركي كاميلا هارس تناول بين الملفات التي طرحت ازمات الشرق الاوسط من باب التشديد على التعاون بين الجانبين.

LBC

من دولار البنك الدولي إلى دولار الدعم، صادرات تشحن إلى الخارج لكن عائداتها من العملة الصعبة لا تعود إلى الداخل، إنه باب من أبواب تهريب الدولارات إلى الخارج تحت ستارة التصدير الذي لا يقتصر على الصناعات بل يتضمن ما هو مستورد، بالدولار المدعوم، ليعاد تصديره بالدولار على السعر الحقيقي...

الميادين

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "الكرة في ملعب ​الولايات المتحدة​ وعلى إدارة الرئيس الأميركي الجديد ​جو بايدن​ رفع كافة العقوبات بشكل عملي لإعادة ​الاتفاق النووي​ إلى مساره الصحيح".

الجزيرة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، عن أن "​سلاح الجو الإسرائيلي​ أنهى اليوم تمرين وردة الجليل المفاجىء الذي أطلقه يوم الأحد لفحص كافة الآليات العسكرية في سلاح الجو وكيفية التفاعل في حالات التأهب القصوى، شاركت فيه كافة تشكيلات سلاح الجو، بما في ذلك عشرات الطائرات، القوات النظامية والاحتياط التي تم استدعائها على وجه السرعة".

العربية

أعلنت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية عن أن "اعتداء ​الحوثيين​ (جماعة أنصار الله اليمنية) على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة ب​السلام​ أو بإنهاء الحرب"، وأضافت: "​واشنطن​ تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة إلى المفاوضات".