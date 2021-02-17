لبنان الحر

نوه المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" "بما تضمنه خطاب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من ‏مكاشفة ومصارحة مع الرأي العام حول الجهة التي تعرقل تأليف حكومة الاختصاصيين من غير ‏الحزبيين المنوي تأليفها وفق معايير المبادرة الفرنسية وما نص عليه الدستور، لوقف الانهيار وتطبيق ‏الإصلاحات وإعمار ما دمره إنفجار المرفأ، وتشديده على ضرورة استعادة ثقة العرب والعالم من خلالها".‏

صوت لبنان

أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في ​حزب الله​ ​وفيق صفا​ ان "القادة الشهداء لكل منهم محطة ودور في هذه المسيرة منذ بداية ​المقاومة​ وصولا الى اكتمال المشهد في عملية التحرير"، لافتا الى ان "الشيخ ​راغب حرب​ إستطاع القيام بنقلة نوعية في الرأي العام في ​الجنوب​ تجاه العدو "الاسرائيلي" وثبت العداء له وسخف من قوته كما ثبت قواعد اشتباك بين الجمهور والعدو وكانت معادلة "الموقف سلاح والمصافحة اعتراف".



radio orient

تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله باسم الكتلة باقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد ‏‏24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري، كاقتراح عادي ليس معجلا مكررا لأنه بحاجة الى ‏نقاش مع كل الكتل النيابية، املا من الجميع "الارتقاء بالبلد الى مكان نتغنى به جميعا ألا وهو بلد ‏الحريات الذي يجب أن يصان بالقوانين ويُحرّر من كل قواعد قضاء استثنائية".‏



اذاعة النور

التقى وفد من نواب بيروت في تكتل لبنان القوي يضم النواب نقولا صحناوي، انطوان بانو، الكسي ‏ماطوسيان وهاغوب ترزيان جمعية تجار الاشرفية - الرميل وجرى البحث في آلية التعويض عليهم ‏بالتزامن مع التعويض على اهالي بيروت المتضررين جراء انفجار الرابع من آب حتى يتمكنوا من ‏العودة إلى العمل.‏

صوت المدى

أشار النائب ​شامل روكز​، إلى أنه "نتفهم غضب اهالي المرضى وال​ضحايا​ جراء هول المصائب، لكن هذا التفهم لا يبرر ابداً الاعتداء، فالجسم الطبي في ​لبنان​ عموماً لم يقصر في مواجهة ​الكورونا​ بل سقط خيرة الاطباء والممرضين والممرضات ضحايا، ومستشفى ​البوار​ الحكومي قدم رغم إمكانياته المتواضعة جهوداً جبارة لمواجهة الكورونا وخدمة المرضى، فتحول الى نموذج استشفائي ناجح بفضل جهود ادارته وطاقمه الطبي".