أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الإيرانية أخطرتها بوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية بموجب الاتفاق النووي في 23 شباط بما فيها البروتوكول الإضافي. وقالت الوكالة إن مديرها رافائيل غروسي عرض السفر لإيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى إدارة بايدن رفع كافة العقوبات بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح,وأضاف روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويسري غي بارميلين، أن إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه غير ممكن وانتهاك للقرار الدولي 2231.

اختتمت البحرية الباكستانية مناورات "أمان" السابعة التي تجريها كل عامين بمشاركة عشرات الدول بينها روسيا، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة القرصنة والإرهاب.وشاركت في المناورات في بحر العرب قوات نحو 45 بلدا بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس لا تخطط لإضفاء تعديلات فورية على صيغة وجودها العسكري في منطقة الساحل.وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو في أعقاب لقاء قمة جمعت زعماء دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) في العاصمة التشادية نجامينا، أمس الاثنين، قال ماكرون: "سيتم إضفاء تعديلات ولا شك أنها ستكون جسيمة، على وجودنا العسكري في الساحل في وقت مناسب، لكنها لن تأتي فورا".

أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن الادعاء وجه اتهامات لأكثر من 211 شخص على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، مبينة أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن الهجوم كان من تخطيط فرد أو مجموعة. وتشير إلى تنوع دوافع المتهمين وسلوكهم، ما بين ممارسة العنف إلى الجهل الواضح بأن ما كانوا يفعلونه كان غير قانوني، مبينة أن المتهمين يتحدرون من 43 ولاية، وأكثرهم من ولايتي تكساس ونيويورك، وحوالي 70 في المئة منهم رجال، وهناك نحو 20 شخصا من المحاربين القدامى.ويواجه عدد من المشتبه بهم اتهامات بالاعتداء على أفراد الشرطة والتهديد بالاعتداء على مشرعين، والدخول بشكل غير شرعي إلى المبنى.

كشفت استطلاع جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يفوز بسهولة بدعم الناخبين الجمهوريين إذا أجريت الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام.واظهر أن 59 في المئة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع يريدون أن يواصل ترامب لعب دور بارز في الحزب، وقال 54 في المئة إنهم سيدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية.

تلقى عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري آدم كينزينغر "رسالة صادمة" من أفراد عائلته، تتبرأ منه بسبب تصويته لصالح إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقالت العائلة في رسالة بخط اليد، كتبها 11 فردا من عائلة النائب، إن كينزينغر "يعارض مبادئه المسيحية وإنه انضم إلى جيش الشياطين وهو يمثل خيبة أمل".

قتل مسلحون 10 أشخاص في هجوم شنوه الليلة الماضية على قرية كاليمبو في إقليم شمال كيفو بالأسلحة البيضاء والفؤوس في الكونغو الديمقراطية، واتهموا الإسلاميين بالهجوم.