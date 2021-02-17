اعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار أبها,وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر". واعتبر ان التصعيد "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

اعتبر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن قصف مطار أربيل، يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.وقالت وزارة الخارجية العراقية أن القصف الذي شهدته محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق الليلة الماضية، وقع قرب مقار دبلوماسية. و"ستتخذ الحكومة العراقية كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أي مسمى، وهي عازمة على مواصلة استكمال الحرب ضد هذه الجماعات".,ودعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر هجوم أربيل الصاروخي بجدية والعمل على إنهاء التهديدات التي تطال شعب الإقليم.

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه أجرى "حوارا بناء" حول سبل تعزيز الأمن في المنطقة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران.ووصف وزير الخارجية القطري، إيران بأنها دولة صديقة في المنطقة، وشدد على "تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة التعاون التجاري والاقتصادي".

نفى الحشد الشعبي اي علاقة له بقصف القاعدة الاميركية في اربيل، والذي تبناه فصيل غير معروف سابقا سمى نفسه "اولياء الدم"

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام إعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير,وقال المحامي عادل عبد الغني، " ان المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل،ثبتت أيضا أحكاما بالسجن 3 سنوات على 3 متهمين وبرأت 5 آخرين".

أعربت جامعة الدول العربية عن "قلقها البالغ" إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.و أكدت الجامعة "وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها"، وفقا لهذا المصدر.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده بحاجة إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية وتحسين الحالة المعيشية.وأوضح أن معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، موضحا أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات. مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

كشف وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، تفاصيل ما قال إنها "حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضد الجزائر".