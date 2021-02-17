الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصدر سياسي مقرّب من الدبلوماسية الروسية قوله أن موسكو ستقوم بدور مكمّل لباريس، ولن تقوم بمنافستها لانها تتحلى كعاصمة بارزة بالدبلوماسية والهدوء والرصانة، ولموسكو ابواب سياسية مفتوحة في عدة اتجاهات عربية واقليمية ودولية، وقد تساعد هذه الابواب على الانفتاح نحو الحلول التي نأمل تحقيقها جميعاً. وستدعو الى التعاون مع كل الاطراف السياسية. معتبراَ بأنّ تعاون الجانبين الفرنسي والروسي افضل بكثير من وساطة طرف واحد، خصوصاً ان روسيا لها تأثير على بعض الافــرقاء اللبنانيين، اكثر بكثير من فرنسا، لكن المهم فعالية دورها.

الشرق/ يحي جابر

نقل عن مصادر "عين التينة" قولها أنه قلق من اصرار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تكريس واقع يفرض "الثلث الضامن" (المعطل)… وهناك من يريد ان يؤثر ويمسك بقرار هذه الحكومة لحسابات فئوية او خاصة، كما أكدت ان مفتاح حل الازمة التي نعيش، هو سياسي بإمتياز، وتشكيل حكومة واقرار خطة اصلاح شاملة، اقتصادية ومالية وادارية.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن مواكبون للوضع السياسي قولها أنّ موسكو أشارت إلى أنّها تحدثت مع طهران في هذا الشأن وأبلغتها رغبتها في الإسراع في تأليف الحكومة من دون أن تؤدي العملية إلى كسر أي فريق، إذ لا يجوز بنظرها أن تبقى المشاورات معطّلة بحجة الثلث المعطل، خصوصاً وأنّ الفريق الشيعي بتحالفه مع "التيار الوطني الحر" قادر على تطيير الحكومة حين يريد ذلك، ما يعني أنّه لا حاجة لتجيير هذا الفيتو لفريق واحد.