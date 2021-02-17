روسيا اليوم

واشنطن تفتح قنوات اتصال مع الحوثيين وتحث إيران على وقف "دعمها القاتل" لهم

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ أن واشنطن تستخدم بشكل نشط قنوات خلفية للتواصل مع جماعة الحوثي باليمن، مطالبا إيران "بوقف الدعم القاتل للحوثيين". وقال ليندركينغ في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا سبل لنقل الرسائل إلى الحوثيين ونستخدم تلك القنوات بشكل نشط للغاية إلى جانب حوارنا المباشر مع قيادات الدول الرئيسية المعنية". وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة شطبت حركة "أنصار الله" في اليمن من قائمة الإرهاب، اعتبارا من اليوم 16 فبراير.