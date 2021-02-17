الوكالة الوطنية للإعلام

المال والصحة ناقشتا مشروع طلب الموافقة على ابرام قرض مع البنك الدولي بـ246 مليون دولار لمساعدة الاسر الأكثر فقرا

عقدت لجننتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب. وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

الوكالة الوطنية للإعلام

الشيخ حسن استقبل روداكوف: نشدد على الدور الروسي للمساهمة في تسريع تأليف الحكومة

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في زيارة تعارفية، في حضور مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي والاستاذ مروان الزهيري وكانت مناسبة عرضا فيها الأوضاع العامة. وشدد الشيخ حسن على "أهمية الدور الروسي في السعي مع مختلف الأطراف من أجل المساهمة في تسريع تأليف الحكومة التي تواجه تعطيلا غير مبرر يأخذ البلاد إلى الإنهيار الشامل".

وكالة الأناضول

أردوغان يطلق حملة "التركية لغة عالمية" خلال مشاركته في مراسم افتتاح فعاليات عام الشاعر "يونس أمره" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إطلاق حملة تحت شعار "التركية لغة عالمية"، تتضمن تتظيم فعاليات مختلفة. جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح فعاليات عام الشاعر "يونس أمره"، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان: "نطلق حملة تحت شعار التركية لغة عالمية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 700 لوفاة يونس أمره". وأوضح أنه سيتم تنظيم 224 فعالية في إطار الحملة خلال عام 2021، عبر وزارات ومؤسسات ومنظمات مدنية مختلفة. وأكد ضرورة التمسك بـ"التركية" قائلا: "اللغة هي من تحرس الوطن أولا ثم الجيش". كما أعرب أردوغان عن استيائه من إيلاء أهمية كبيرة للغات الأجنبية على حساب اللغة التركية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إسرائيل... تحرك عسكري مفاجئ استعدادا لحرب على الجبهة الشمالية

أنهى سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قاعدة "تسئليم" العسكرية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، مناورة مفاجئة أطلقها الأحد الماضي، حاكت حربا على الحدود الشمالية، مشيرا إلى سيناريوهات محتملة مع "حزب الله". وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن سلاح الجو أنهى التمرين المفاجئ تحت اسم (وردة الجليل) لفحص كافة الآليات العسكرية في سلاح الجو وكيفية التعامل مع حالات التأهب القصوى. وأوضح أدرعي أن التمرين شارك فيه تشكيلات سلاح الجو كافة، بما في ذلك عشرات الطائرات، والقوات النظامية والاحتياط التي تم استدعائها على وجه السرعة. وأضاف أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات قتال عالية الكثافة، والقدرات الهجومية، وآليات حماية سماء الوطن، ومسارات القيادة والتخطيط الدقيق، وتنفيذ الهجوم الموسع، كما تم التدرب على مهاجمة آلاف الأهداف في حرب قد تقع على الجبهة الشمالية. وأكد المتحدث أن سلاح الجو الإسرائيلي، يواصل الاستعداد وتطوير قدراته لتعزيز جاهزيته لأي سيناريو حرب، مع الحفاظ على التفوق الجوي والدفاع عن سماء الدولة ومواطنيها. من جانبه قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، إن "التمرين عزز من جهوزية سلاح الجو لمحاكاة سيناريو قتالي في الجبهة الشمالية، من خلال تدريب فعال وقوي استمر خلال الأيام الأخيرة. مستمرون في تأمين حماية سماء الوطن والحفاظ على تفوق سلاح الجو في المنطقة". فيما قال العقيد "ي" قائد قاعدة "رامون" الجوية: "هذا تمرين موسع، الحدث الذي حاكى إطلاقه هو قيام حزب الله بإطلاق صواريخ أرض جو تجاه مسيرة إسرائيلية. نحن كسلاح جو نحرص على الحفاظ على التفوق الجوي ولن نسمح بإطلاق نار على مقاتلاتنا في منطقة نعمل فيها".