جدلية العولمة والدولة والمجتمع في سياق الثورة بتونس من خلال ثورتي 1864 و2011 - 16/2/2021

يمتلئ تاريخ البلاد التونسية بالثورات منذ القديم. لكن ما يميز ثورتي 1864 و2011 أنهما تشتركان في السياق الإقليمي والدولي المرتبط بالتحدي الغربي الوافد ضمن العولمة الغربية التي انطلقت إثر الاكتشافات الجغرافية الكبرى (القرن 15 +16) وما فتئت تتوسع وتعيد ترتيب العالم حول المركزية الغربية، الأوروبية حتى الحرب العالمية الثانية والأمريكية منذئذ. وقد كان لتلك الهجمة العولمية أثرها في علاقة الدولة بالمجتمع حين غرقت في مسار طويل من الاغتراب المتنامي عنه، بما يفسر الثورتين في أحد أبعادهما. نعتقد أن الوعي بهذه التناقضات والاستعداد للتضحية من الجميع هو الكفيل بالحد منها على الأقل. وفي هذا السياق تقع المسؤولية الأولى على عاتق النخبة التي تقود المجتمع. وهي المطالبة بعقلنة حركة المجتمع والموازنة بين الحقوق والواجبات. ومن أجل ذلك هي مطالبة بالتحكم في تناقضاتها ووضع أجندة وطنية تتصارع ضمنها، أجندة تجعل من حفظ السيادة الوطنية سقفا لا يجوز التفويت فيه. ومن أجل ذلك تعقلن المطالب، وتحدد ضمن قدرة الدولة على الاستجابة، وتحرر الموارد من الأسر، والعمل من العرقلة، والقدرة على الإبداع من الانتظارية، انتظار ما تجود به الدولة والاستسلام للسكونية والعجز، وتزرع التفاؤل والأمل والإيمان بالقدرة على الفعل والمستقبل. ولن تتوقف العولمة عن الضغط لأجل مزيد من العولمة. كما ليس مطلوبا من الدولة أن تنغلق على نفسها حتى تستجيب إلى مطلب السيادة الوطنية. وليس مطلوبا من الشعب أن يتناسى حقوقه وعلى رأسها حقه في السيادة والحرية والتضامن مع من يشترك معهم في الهوية والحقوق.

لكن المطلوب هو البحث عن صيغة توفق بين رغبات الشعب وقدرات الدولة حتى تنخرط في العولمة بشروط الأقوياء، من موقع المساهم لا من موقع المتسول.