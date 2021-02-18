الوكالة الوطنية للإعلام

ماكرون : لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وإعادة فرض سلطة الدولة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على "ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الجهادية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" ووعد ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس "بتعزيز التحرك في محاولة للقضاء على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وكتيبة تحرير ماسينا".

وكالة الأناضول

التحالف العربي يدّمر مسيرة مفخخة "أطلقها" الحوثيون نحو السعودية

أعلن التحالف العربي، تدمير طائرة مسيرة مفخخة "أطلقها" مسلحو جماعة "أنصار الله"(الحوثيون) باتجاه جنوبي السعودية؛ للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأفاد المتحدث الرسمي بإسم التحالف تركي المالكي في بيان بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط (جنوب). وأضاف مشددًا على أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والاعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اتفاق يمنح الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة من لقاح "موديرنا

برم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 17 شباط، اتفاقا، حصل بموجبه على 300 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أنه سيحصل بموجب الاتفاق على 300 مليون جرعة إضافية من اللقاح، بهدف تسريع حملات التطعيم في الدول الأوروبية. لقاح موديرنا DADO RUVIC. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتفاق المتعلق بشراء 300 مليون جرعة إضافية يأتي بعد إبرام اتفاق أول يشمل 160 مليون جرعة. وأوضحت شركة "موديرنا" في بيان بهذا الخصوص، أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يفترض أن تسلم في الربعين الثالث والرابع من العام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.