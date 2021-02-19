TL

يبدو أن هناك من مل أسلوب إذلال اللبنانيين الأحياء وتعذيبهم فقرر قتل الأموات منهم لا سيما ضحايا انفجار المرفأ مرة أخرى من خلال طمس حقيقة من تسبب بالانفجار والدوس على إنسانية من حملوا جراحاتهم وصور أحبائهم لما يزيد عن ستة أشهر في شوارع العاصمة الثكلى يطالبون بالعدالة.

المنار

يدخل الدولار من جديد ميدان الرسائل السياسية، ويحلق فوق الأزمات الحكومية بفعل فاعل مع شبهة التوقيت، مضاعفاً اوجاع الناس ومستثمراً بجوعهم ومرضهم المربوط علاجه باسم الدولار كما أراد من دولر الاقتصاد ورهنه لهندساته وقراراته، وجعل المرحلة في غاية الخطورة.

nbn

البلد يغلي على صفيح أزمات ساخنة حبذا لو تنزلون إلى قاع الإنهيار الكبير لتسمعوا هم الناس... لتقرعوا باب بيت الشعب فعلا لا قولا... أو على الأقل حبذا لو تتابعون وجعهم على شاشات التلفزة...لو تقرأون الصفحة الإقتصادية في أية لا صحيفة... لو تخرجون من قوقعة الشخصانية... لو تستلحقون الوطن بحكومة إنقاذ... حبذا لو... كلنا للوطن فقط للوطن .

mtv

هل هي مصادفة أن يصدر قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل ملف انفجار المرفأ من يد القاضي فادي صوان الى قاض آخر، في اليوم نفسه الذي كان مقدرا فيه أن يمثل وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس أمام صوان كمدعى عليه؟ وهل هي مصادفة ان تشن على صوان حملة اعلامية استباقية في الايام القليلة الفائتة، وان يشيطن بوسائل كثيرة، وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ان ينقل الملف من يده؟ وهل هي مصادفة ان يأتي قرار المحكمة بعد رفض مسؤولين كبار المثول امام قاضي التحقيق؟ وهل هي مصادفة ان ينقل الملف من صوان بعد ساعات على تسطيره استنابات بشأن رجال اعمال سوريين مقربين من النظام؟ اسئلة مشروعة نطرحها باسم الرأي العام وباسم اهالي الضحايا وباسم الجرحى وباسم كل ما تهدم في العاصمة.

NTV

اليوم قتلنا من جديد .. ما أبلغ هذه الصرخة لذووي ضحايا انفجار المرفأ بعد تبلغهم نبأ الترحيل السياسي للقاضي فادي صوان وكف يده عن ملف التحقيق، انتصر الباطل وزهق الحق ونفذت السلطة كل السلطة انقلابا سياسيا قضائيا لازالة بصماتها عن جريمة المرفأ، فابتدعت عبر محكمة التمييز سببا مراوغا يقتل الضحية مرتين.

OTV

اللبنانيون خائفون على الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ، بعد التداخل الواضح بين السياسة والقضاء، الذي أفضى إلى القرار الذي اتخذته اليوم محكمة التمييز الجزائية بنقل الملف من يد القاضي فادي صوان إلى قاض آخر ستقترحه وزيرة العدل على أن ينال موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

LBC

هل يمكن القول : ودعوا التحقيق في قضية المرفأ " والله يرحم اللي راحوا " ؟ هل يمكن القول أنه على الرغم من سقوط مئتي ضحية وستة آلاف جريح وعشرات آلاف المتضررين، ومليارات الأضرار، أن التسييس في لبنان أقوى من مفعول أقوى قنبلة غير نووية في التاريخ ؟

ما يطرح على شكل تساؤلات ومخاوف، بات يقترب من أن يكون أمرا واقعا، وربما تنضم جريمة العصر إلى الجرائم التي لم يصل التحقيق فيها إلى نتيجة وأصبحت منسية .

الميادين

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اتصال هاتفي طال انتظاره مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تأخر دفع واشنطن لنفي أنه كان تجاهلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

الجزيرة

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير جديد لها أنّ ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم نساء، ‏قتلوا في ظروف غامضة داخل مخيم الهول شمال شرق سوريا، والذي يضم عائلات لعناصر ‏تنظيم "داعش".‏

العربية

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنّ ثلث أفراد القوات المسلّحة الأميركية يرفضون تلقّي ‏اللّقاح المضاد لكوفيد-19 على الرّغم من أنّ فيروس كورونا مستشرٍ في صفوفهم وأنّهم ‏يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكّان الولايات المتّحدة.‏