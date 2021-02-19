لبنان الحر

أكد حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان، "أننا دائما مع حماة الكيان اللبناني ومع مجد لبنان الذي ‏أعطي لكم"، وسأل: "كيف لا ندعو مع غبطتكم ومع كل السياديين الأحرار إلى مؤتمر دولي ‏يعيد للبنان سيادته. نحن لسنا في حالة حرب من دون حرب، بل نحن رهائن يقتل منا عدد ‏ويبقى على عدد لا يكلفهم سوى حفنة من الحصص الغذائية".‏

صوت لبنان

أكد عضو تكتل لجمهورية القوية جورج عقيص أن "التجاذبات السياسية أطاحت بالمجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك"، وقال بأنّ "الطائفة الكاثوليكية ليست بخير اليوم، بسبب التنافس الداخلي الذي أخذ منحى في انتخابات الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى".

radio orient

أشار وزير العدل السابق ​أشرف ريفي​، إلى أن "إقصاء المحقق العدلي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان​ عن التحقيق في ​تفجير​ المرفأ، هو إدخال للملف في دهليزٍ جديد للمافيا الحاكمة، والهدف واضح ألا تُكتَشف الحقيقة".

اذاعة النور

أمل عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ من اللجنة الوطنية المكلفة متابعة جائحة ​كورونا​ اعتبار تلامذة صفوف الشهادات النهائية والهيئات التعليمية المرتبطة بهم، من أولويات خطة اللقاحات لما لذلك من أثر تربوي إيجابي على سمعة القطاع التربوي اللبناني ​بشكل عام ومن أثر مباشر على وضع التلامذة الذين يرغبون بمتابعة التحصيل التعليمي في لبنان أو الخارج.

صوت المدى

أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، إلى أنه لا تنفكّ غُرف القمع ‏تُضني نفسها بمحاولات محاصرة الإعلام، عبر ملاحقات وتوقيفات خارج كل الأصول ‏القانونية، أو عبر تكليف مؤسسات منتهية الصلاحية عديمة الفعالية بممارسة رقابة من نوع ‏بوليسي على الإعلام، وطوراً عبر تقديم وطرح اقتراحات قوانين لتشريع تطويع الإعلام ‏الإلكتروني.