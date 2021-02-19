الجمهورية/ مارلين وهبة

تناولت موضوع تنحيت القاضي فادي صوان عن قضية المرفأ وقالت صدر القرار النهائي بقبول دعوى الارتياب المشروع في حق القاضي صوان، وجاء مفصلاً في 25 صفحة، حيث قررت المحكمة بالاكثرية قبول نقل الدعوى شكلاً ورد كافة الدفوع المثارة، وكف يده عنها، على أن يتولى النظر فيها محقق عدلي آخر يعيّن وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360. وأضافت أنّه وبعد هذا القرار تُطرح أسئلة كثيرة، منها: ماذا سيكون مصير التحقيقات؟ وماذا سيكون مصير الموقوفين؟ وهل سيجرؤ قاضٍ في لبنان على قبول المهمة المستحيلة بعد السيناريو أو النزاع القضائي على اختيار "القاضي الفدائي"؟ وما هو موقف وزيرة العدل من قرار عزل صوان؟ فلفتت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" إلى أنّ وزيرة العدل ستعيّن القاضي العدلي الجديد بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، إلّا أنّ الاشكالية الكبيرة تتمثّل في من هو القاضي الذي سيقبل تولّي المهمة، أما عن مصير الموقوفين في القضية، فأوضحت المصادر عينها "أنهم للأسف سيبقون موقوفين إلى حين تعيين قاضٍ جديد، فيقرر إخلاء سبيلهم لأنّ له وحده الحق في توقيع إخلاء السبيل، على أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهى القاضي صوان، وليس من الصفر كما افترضت بعض الوسائل الاعلامية".

الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان: "الدولار يحلّق: مصارف "تشفط" وصرافون يبتزون" كتبت "القزي "في أقل من 24 ساعة، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 600 ليرة ليتراوح أمس بين 9200 و9500 ليرة للدولار. السبب الرئيسي هو عدم تلبية الصرّافين الطلب الكبير الناتج عن حاجات الاستهلاك ولا سيّما المحروقات، بالإضافة إلى هجمة المصارف على تجميع الدولار. وأضافت أنّ النتيجة تبقى واحدة: كلّ ارتفاع في سعر الصرف، هو مُصيبة تحلّ على الناس العاديين، لأنّ انهيار الليرة يليه ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، تمتنع أو لا تفلح الرقابة الرسمية في لجمها، ما يؤدي إلى تقلّص قدرة الناس على تأمين احتياجاتهم الرئيسية. وقالت إنّ السلطة النقدية (مصرف لبنان) لا تُظهر، أي نية للقيام بأي خطوة من شأنها خفض وتيرة انهيار سعر الصرف، هذا الانهيار الذي بدأ في صيف 2019، وسيزداد حدّةً كلّما تفاقمت الأزمة التي يمكن أن ينقلها إلى مستويات عالية قرار بإلغاء دعم استيراد السلع الأساسية.

الأخبار/ ايلي الفرزلي

قال إنّ العتمة التي يشهدها لبنان حالياً تعود إلى تأخر بواخر الفيول في الوصول. ذلك استدعى تخفيض إنتاج الكهرباء تحسّباً لأي تأخير إضافي. وبالرغم من أنه يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استقرار عمليات الشراء عبر آلية Spot Cargo، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الاستقرار في التغذية. ارتفاع أسعار النفط العالمية يعني أن سلفة المليار دولار المخصصة لكهرباء لبنان لن تكون كافية لتوفير الفيول خلال عام. ولذلك فإن التقنين سيكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة، حتى في حال ضمان التزام مصرف لبنان بمواعيد فتح الاعتمادات.