روسيا اليوم

لافروف وبيدرسن: لا بديل للحل السياسي للأزمة في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص المعني بسوريا، غير بيدرسن، يوم أمس في موسكو، قضايا تسوية الأزمة في البلاد، مع التأكيد أنه لا بديل للحل السياسي.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وبيدرسن ناقشا بالتفاصيل الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا، بما في ذلك الأوضاع على الأرض ومهمات تقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأحوال الاجتماعية الاقتصادية.

وأضاف البيان أن الجانبين أوليا "اهتماما خاصا لعمل اللجنة الدستورية، التي انعقدت جلستها الخامسة أواخر يناير في جنيف"، كما تطرقا إلى "نتائج الاجتماع الدولي الـ15 حول سوريا في إطار عملية أستانا، الذي جرى يومي 16 و17 فبراير في سوتشي".

وأكد لافروف وبيدرسن "الموقف المشترك المتمثل في أنه لا بديل للحل السياسي للأزمة السورية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بناء على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها، كما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

روسيا اليوم

البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم أمس، إن إيران "بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت أن واشنطن "تركز جهودها مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وجاء إعلان ساكي تزامنا مع إعلان روحاني أن طهران تريد من واشنطن الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، ولا تهدف إلى ابتزازها عبر تقليص الالتزامات النووية.

كما شدد روحاني في وقت سابق من اليوم على أنه "لا ينبغي السماح بتدمير الاتفاق النووي، ويمكن لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية ممارسة دور في اقتراح خطوات تنسيق العودة إلى الاتفاق".

وأضاف أن "الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "لعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأمريكية الأحادية".