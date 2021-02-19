الوكالة الوطنية للإعلام

إحالة قرار نقل ملف انفجار المرفأ من يد صوان إلى قلم مكتبه ووزيرة العدل

أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار محكمة التمييز - الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج، وذلك بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا النيابة العامة التمييزية.

وكالة الأناضول

أردوغان: يجب عدم إضاعة فرصة السلام في ليبيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا، كما أشار إلى أن التوصل إلى تسوية للمسألة السورية في أقرب وقت، يصب في مصلحة الجميع. وشدد أردوغان على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبه، كما أكد حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف إطلاق النار وتدين الهجمات على السعودية.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تدعو أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "قلقون إزاء التصعيد في محافظة مأرب والأجزاء الأخرى من اليمن. وندين تكثيف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية". كما ندعو الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية التفاوض برعاية الأمم المتحدة".