TL

ارتفاع سعر صرف الدولار يستتبع حكماً ارتفاعاً بأسعار السلع الحيوية كالمحروقات والمواد الغذائية على أنواعها وهذا ما حذرت منه النقابات المعنية اليوم.

المنار

مهمة لن تكون سهلة على المحقق العدلي الجديد أياً كان، على أن اتباع القوانين والتسلسل المنطقي للحادث الأليم، وصولاً إلى سبب انفجارها، ستُوصل المحقق ومعه اللبنانيين إلى نتيجة تحفظ حق الضحايا وماء وجه القضاء.

nbn

يواصل لبنان المرحلة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" بعد تلقي أكثر من 17 ألف شخص اللقاح من دون تسجيل أي مضاعفات جانبية، كما أكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري. وأوضح خوري أن لبنان يسير على طريق تطبيق الخطة الموضوعة لإدارة تلقي اللقاح، مع ترقب التوسع في التلقيح خلال أيام.

mtv

الناس بدأت تشعر وبقوة، بثقل الكارثة الصحية والمالية والاقتصادية الناجمة عن ذوبان قيمة مداخيلها بالليرة أمام الارتفاع الجنوني للدولار، والذي أدى وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرتها.

NTV

انفجار نترات الأمنيوم السياسية القضائية آخذ في تصاعد الشهب من فوق قصر العدل والسلطة القضائية.

OTV

بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، كل المطلوب هو حكومة قادرة على مواجهة التحديات الكيانية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وفي هذا الإطار، ترقب لكلمة رئيس التيار الوطني الحر ظهر الاحد المقبل، حيث يحدد الموقف من مختلف العناوين.

LBC

ملف كورونا في صلب الاهتمامات في ظل تحدي تنظيم التلقيح ومواصلة إجراءات الوقاية خصوصاً أن البلد على عتبة مرحلة جديدة قد تشهد تخفيفاً للقيود في بعض القطاعات.

الميادين

ناقش ​وزير الدفاع الأميركي​ ​لويد أوستن​، مع وزير الدفاع السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرار ​الولايات المتحدة​ الخاص بوقف دعم ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

الجزيرة

أعلن الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ بأن ​الولايات المتحدة​ ستنخرط مجدداً في مساعي حل ​الأزمة​ النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية. ودعا إيران إلى عدم زعزعة أمن دول الجوار.

العربية

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل اليوم في قصر الشاطئ الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة.