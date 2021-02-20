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لبنان الحر
أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل إلى "مسارين لا بد من إعتمادهما لإعادة التحقيق في إنفجار المرفأ إلى المسار الصحيح الأول دولي.
صوت لبنان
أكد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري خلال لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن "اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان".
radio orient
أكّدت الوزيرة السابقة مي شدياق, أنه "ليس بالأمر الجديد في لبنان ألا تتوصل التحقيقات ودائما تحصل عرقلة منعاً لتبيان الحقيقة بدل أن يتحرك المجتمع الدولي في هذه القضية".
اذاعة النور
توّجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب إلى الرئيس المُكلف سعد الحريري بالقول: "تراجع عن حكومة الـ 18 وإلا لن تشكل".
صوت المدى
أفاد موقع رئاسة مجلس الوزراء عن أن "اجتماعاً حصل في مجلس الوزراء لمتابعة مشاريع البنك الدولي، وقد ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور عدد من المعنيين بحث في القرض المخصص لدعم العائلات اللبنانية الأكثر فقرًا وآلية تنفيذه وكيفية صرفه، حيث شدد دياب على ضرورة اعتماد قاعدة بيانات موحّدة وشفافة لتوزيع الأموال على العائلات".