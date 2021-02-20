لبنان الحر

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل إلى "مسارين لا بد من إعتمادهما لإعادة ‏التحقيق في إنفجار المرفأ إلى المسار الصحيح الأول دولي.

صوت لبنان

أكد سفير السعودية في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ خلال لقائه ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ على أن "​اتفاق الطائف​ مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى ​السلم الأهلي​ في لبنان".

radio orient

أكّدت الوزيرة السابقة مي شدياق, أنه "ليس بالأمر الجديد في لبنان ألا تتوصل التحقيقات ‏ودائما تحصل عرقلة منعاً لتبيان الحقيقة بدل أن يتحرك المجتمع الدولي في هذه القضية".‏

اذاعة النور

توّجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب إلى الرئيس المُكلف سعد الحريري بالقول: "تراجع عن حكومة الـ 18 وإلا لن تشكل".‏

صوت المدى

أفاد موقع رئاسة مجلس الوزراء عن أن "اجتماعاً حصل في ‏مجلس الوزراء لمتابعة مشاريع البنك الدولي، وقد ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال ‏حسان دياب بحضور عدد من المعنيين بحث في القرض المخصص لدعم العائلات اللبنانية ‏الأكثر فقرًا وآلية تنفيذه وكيفية صرفه، حيث شدد دياب على ضرورة اعتماد قاعدة بيانات ‏موحّدة وشفافة لتوزيع الأموال على العائلات".‏