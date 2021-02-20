قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمام مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت، إن إدارته مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس الأميركي جو بايدن ولقرار تنفيذي وقعه في اليوم الأول من عهده في البيت الأبيض، عادت الولايات المتحدة رسمياً إلى اتفاق باريس للمناخ الذي كان الرئيس السابق دونالد ترمب انسحب منه.

ترافقت هذه العودة مع سلسلة من النشاطات ذات الصلة التي شارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والمبعوث الرئاسي للمناخ جون كيري، وسط ترحيب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيره من المسؤولين الدوليين والمنظمات البيئية والحقوقية.

أسفر الاجتماع الأول لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ تنصيب إدارة جو بايدن، عن قرار رفع قوات الحلف الموجودة في العراق لغرض التدريب تدريجيا من 500 إلى 4 آلاف عسكري، فيما لم يُعلن عن أي قرار حول انسحاب القوات من أفغانستان.

أعلن أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في اليوم الثاني من الاجتماعات، أن وزراء دفاع دول التحالف قرروا رفع عدد قوات المهمات التدريبية في العراق إلى أربعة آلاف عسكري، وسط إرجاء القرار بشأن الانسحاب من أفغانستان.