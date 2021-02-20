الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع الأزمات التي تمر فيها البلاد وقال: لم يفاجأ اللبنانيون، مما آلت إليه أوضاع البلد وأمور الناس، في ضوء ما هي عليه العلاقات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري. كما وفي ضوء ما يحصل من تغيرات، من بينها انهيار قيمة الليرة اللبنانية، الذي يعرّض الأمن الغذائي لمخاطر كبيرة غير مسبوقة، كما ومن بينها تنحي القاضي فادي صوان عن مهمة التحقيق في انفجار مرفاء بيروت بعد قرار محكمة التمييز نقل القضية إلى قاضٍ آخر. وأضاف، أنّ العديد من المتابعين لمسيرة التأليف، باتوا على يقين أنّ ما يحصل ليس وليد الساعة، ولا يبشر بالخير، بل أنّه يفتح الأبواب أمام المزيد من التعقيدات والتعطيل والعرقلة، التي تشل إدارات الدولة بكاملها، وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية والامنية. كما أنّ "حكومة تصريف الاعمال" ستبقى تمارس أعمالها حتى طلوع فجر التأليف.

النهار/ مجد بو مجاهد

قال إنّ حكاية العدالة الضائعة في لبنان ليست فقط صورة عن واقع الانتكاسات المتسلسلة التي شهدتها البلاد على غير صعيد اقتصاديّ وسياسيّ واجتماعيّ ومعيشيّ على امتداد السنين الماضية، بل إنّها تشكّل الركيزة التي أدّت إلى كلّ الانهيارات اللاحقة، في وقت يتداول في المجالس اللبنانية أنّ الحقائق المفقودة من جهة، أو استحالة تسليم قتلة الجرائم المعروفة في مسلسل الاغتيالات الذي طاول رموزاً وطنيّة على امتداد العقود الماضية من جهة ثانية، هو السبب الأوّل الذي أوصل البلاد إلى ما آلت إليه الأوضاع من ظلاميّة استحكمت وتحكّمت وحكمت بإسم قوى الأمر الواقع. وأضاف أنّ إصدار قرار كفّ يد المحقّق العدلي القاضي فادي صوّان عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ليس سوى نقطة قاتمة أضيفت إلى المشهد السوداويّ المسيطر وطلقة جديدة على جسد الدولة النازفة التي تتضاءل أمامها فرص التماثل إلى الشفاء. لكن يبقى ما بين تفاصيل هذه اللوحة اللبنانية المعتمة بعضُ رسومات توحي ببعض من أمل، ومن بينها تبرز تواقيع نواب تكتّل "الجمهورية القوية" الذين يعتزمون تقديم عريضة وإرسالها إلى مكتب ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وإلى المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل.

الديار/ محمد علوش

تحدث عن الإتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي فتح النقاش حول الإنتخابات النيابية الفرعية لتعبئة الفراغ الذي خلّفه استقالة 8 نواب، ووفاة اثنين، فرئيس المجلس شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وتطبيق ما تنص عليه المادة 41 من الدستور. وبدوره وعد الوزير فهمي السير بالإجراءات نهاية شهر آذار، ما يسمح بإجراء الإنتخابات في حزيران المقبل. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية مقرّبة من رئيس المجلس أنّ دعوة الرئيس بري لإجراء الإنتخابات جدّية، وهي تتعلق أولاً بتطبيق الدستور، وثانياً بحسن انتظام العمل في المجلس النيابي، مشدّدة على أن رئيس المجلس وإن كان يعلم بصعوبة حصول الإنتخابات بالظروف التي يمر بها لبنان حالياً، لا سيّما الصحّية منها، إلاّ أنّه لا يمكن له إلاّ أن يمارس دوره كاملاً ويدعو لها ويرغب بحصولها ويدفع بإتجاهها. وتلفت المصادر النظر إلى أنّ القوى السياسية المعنية بالانتخابات الفرعية، والموجودة داخل الحكومة، هي بدورها غير متحمّسة لإجراء الإنتخابات، لأنها تعتبر أن هذا الإمتحان سيكون صعباً عليها في الظروف الحالية، ويُتخوّف من أن تكون نتائجه معاكسة لتوقعاتها.

الديار/ صونيا رزق

تحدثت عن الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قطر وقالت :في كل مواقفه وخطاباته، يكرّر الرئيس الحريري أنه لا يمكن إنقاذ لبنان من أزماته، من دون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق يجول منذ فترة في المنطقة العربية، وذلك بهدف رفع الصوت اللبناني عبر طلب المساعدة لإنقاذ البلد، بعد توالي الانهيارات على كافة الاصعدة. وأضافت أنّ زيارة الرئيس الحريري الى الدوحة أتت بعد عودة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من طهران، حيث بحث مع المسؤولين الايرانيين في مواضيع عديدة، من ضمنها الملف اللبناني، الذي ناقشه ايضاً الرئيس المكلف مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وإمكانية مساهمة الدوحة في تقريب وجهات النظر اللبنانية، والمساعدة في حل الازمات المتراكمة والمستعصية وخصوصاً التشكيلة الحكومية، بحيث طلب الرئيس المكلف مساعدة قطر من خلال وساطتها مع ايران، لحلحة العقدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حليفه حزب الله، فضلاً عن دورهم كقطريين على خط واشنطن- طهران، نظراً لوجود علاقات متينة مع الإدارة الأميركية الجديدة.