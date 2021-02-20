روسيا اليوم

بوتين لمادورو: روسيا تدعم جهود سلطات فنزويلا لتعزيز سيادة البلاد

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعم روسيا لإجراءات سلطات فنزويلا الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد. وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ومادورو أجريا محادثات هاتفية حيث تطرقا "بطريقة بناءة وودية إلى القضايا الملحة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا". وأضاف البيان أن الرئيسين ركزا "اهتماماً خاصاً على التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا"، حيث أعرب مادورو في هذا السياق عن شكره على بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فنزويلا في شباط الحالي. كما أطلع مادورو بوتين على "الأوضاع الحالية في الجمهورية، بما في ذلك في سياق الضغوط التي تتم ممارستها على فنزويلا من الخارج.

روسيا اليوم

مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: نعمل على تنظيم اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة

أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع بمشاركة كل أطراف الاتفاق حول برنامج إيران النووي والولايات المتحدة. ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع أطراف الاتفاق النووي، أي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت من الصفقة عام 2018. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة قالت إنها ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي. وأوضح المسؤول الأوروبي مع ذلك أنه لم يتم تحديد إطار زمني للاجتماع والأمر يعتمد على التطورات.