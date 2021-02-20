الوكالة الوطنية للإعلام

ولي عهد ابو ظبي استقبل الحريري وتمنى النجاح بتأليف حكومة تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات

أعلنت "وكالة الأنباء الإماراتية" أن "ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل يوم أمس، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة". وجرى خلال اللقاء "البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها". واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكالة الأناضول

قضية "نافالني".. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا، على خلفية قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني. ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد عقوبات على موسكو، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، خلال اجتماع افتراضي لوزراء خارجيته، في 22 شباط الجاري، ببروكسل، حسب مصادر مطلعة للأناضول. ولا تتوفر معلومات حتى مساء الجمعة، حول الأسماء أو عدد الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. ويطالب مسؤولو الاتحاد بالرد على روسيا لابتعادها عن "القيم الأوروبية الأساسية والاتحاد الأوروبي"، وإدراج الملف على أجندة القمة الأوروبية المزمع انعقادها خلال آذار المقبل. ويشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الاجتماع الذي يحضره وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، "عبر تقنية "الفيديو كونفرنس .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ميركل: لا يزال هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنه لا يزال هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني. وأشارت ميركل في كلمة في اجتماع ميونيخ للأمن، المقام عن بعد "افتراضيا"، إلى أنها تأمل أن يكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني، وأنها ستعمل مع إيران عن كثب في هذا الشأن. وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت قبل قليل أنها تعتزم العمل مع وزير خارجيتها هايكو ماس، للحفاظ على "الصفقة النووية". وقالت ميركل: "على أقل تقدير، سأعمل على إعطاء دفعة للمفاوضات. لقد تحدثت مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني مؤخرا، يجب علينا أن نكون حريصين ألا تنشأ مشكلة من مسألة من سيتخذ الخطوة الأولى. نحن جميعًا مقتنعون أنه إذا كان هذا الاتفاق بحاجة إلى دفعة جديدة، فيجب عندئذ إيجاد طرق لاستئناف العمل (الكامل) بهذا الاتفاق".