الديار/ جويل بو يونس

تحت عنوان "بين النقطة "عالسطر الزرقاوية" و "الثقة البرتقالية" المشروطة... هل نعود للحكومة السياسية بامتياز ؟" كتبت "بو يونس" فيما كانت كل الانظار تتوجه إلى ما سيقوله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، أتت كلمة النائب باسيل على قاعدة الرد على كل نقطة أوردها الرئيس المكلف في كلمته في ذكرى 14 شباط. وقالت إنّ المراقبين لم يتفاجؤا من كلام رئيس التيار العالي النبرة وذلك رداً على حديث الرئيس الحريري عن حكومة من 18 وزيراً. وأضافت أنّ الاهم في ما قاله النائب باسيل هو وضعه المعادلة التالية وفق مبادرة تعني فقط التيار الوطني الحر كما قال ومفادها أنّ التـيار لن يعطي الثقة لحكومة الحريري إلاّ إذا تم اعتماد التالي: رفع العدد من 18 الى 20 وافضل الى 22 او اكثر 24، اعتماد العدالة بتوزيع الحقائب ومبدأ ومعيار واحد للتسمية يسري على الجميع والاهم قوله : نقبل بما يقبل حزب الله ان يُطبق عليه، لا مشكلة اذا اردتم وزير ملك مسيحي لكن هذا الامر يسري ايضا على وزراء مسلمين. وقال إن لم يتم الاخذ بهذه المبادرة فباسيل اقترح التالي قائلاً : أعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة وأبرز شروط الإصلاح إقرار الكابيتال كونترول وقانون استعادة الأموال المنهوبة وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة والتدقيق الجنائي.

الجمهورية/ أنطوان فرح

قال إنّ يوم 28 شباط، ليس مجرّد موعد يتحدّد معه مصير القطاع المصرفي، بل محطة للتذكير بالمصير الذي يمضي نحوه البلد بخطى سريعة، وكأنّ من في يده القرار يستعجل الهبوط نحو أعمق قعرٍ ممكن، وفي زمن قياسي غير مسبوق. وأضاف، أسبوع واحد يفصلنا عن موعد انتهاء المهلة المعطاة إلى المصارف للالتزام بمندرجات التعميم الأساسي والتعاميم الوسيطة التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كذلك أضاف، في هذا الوقت، يحتدم النقاش وترتفع وتيرة التكهنات، بين من يؤكّد أنّ المهلة لن تُمدّد، ومن يجزم بأنّها ستُمدّد قسرياً، بقوة القانون الذي أقرّه مجلس النواب (تمديد المهل). في حين يرى آخرون أنّ التمديد سيكون بقوة الامر الواقع، لأنّ لا مصلحة لأحد في إسقاط مصارف لا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في هذا التوقيت، فذلك سيكون بمثابة انتحار أو جريمة موصوفة في حق المودعين، وكل اللبنانيين. والسؤال هل يمكن تصوّر نسبة الضريبة (هيركات) التي سيُطلب من لبنان فرضها، إذا كانت تقديرات حكومة الرئيس حسان دياب للخسائر في نيسان 2020 التي وصلت إلى حوالى 80 مليار دولار، وزادت اليوم، وفق المفهوم المحاسبي نفسه، إلى حوالى 100 مليار دولار؟