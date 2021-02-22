وكالة الأناضول

طهران.. مباحثات بين ظريف ورئيس وكالة الطاقة الذرية

أجرى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في العاصمة طهران.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن الجانبان بحثا خلال لقائهما الذي عقد في مبنى الوزارة بطهران، التعاون بين طهران ووكالة الطاقة الذرية، والمساعي التي تبذلها الوكالة الدولية لحل المشاكل القائمة في ملف إيران النووي.

وفي تغريدة له على تويتر، قال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة كاظم غريب عبادي، إن اللقاء بين غروسي والمسؤولين الإيرانيين كان "مفيداً"، مبيناً أنهم سيصدرون لاحقاً بياناً رسمياً حول فحوى اللقاء.

وفي 8 شباط الحالي، أعلن غريب عبادي، أنهم أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 من الشهر الجاري من البروتوكول الإضافي المطبق في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية..

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دولة أوروبية قد تلغي عقدا مع "أسترازينيكا" بسبب ضعف البيانات حول لقاحها

لا تستبعد سويسرا الانسحاب من العقد الذي أبرمته مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء لقاحها ضد فيروس كورونا، وفقا لتقارير صحفية محلية نقلت عن مسؤولين صحيين.

جاءت التقارير في ضوء نشر خطة إرشادية لإمدادات لقاح فيروس كورونا في البلاد، والتي لا تشمل لقاح "أسترازينيكا". بالإضافة إلى ذلك، طلبت سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر بيانات إضافية حول سلامة اللقاح وفعاليته وجودته قبل منح الموافقة عليه.

وبحسب صحيفة "NZZ am Sonntag"، فإن السلطات لا تدرس حاليا خيار الانسحاب من العقد، لكن مثل هذا الاحتمال موجود إذا لم تتم الموافقة على اللقاح في البلاد.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الكولومبي يرحب بالدفعة الأولى من لقاحات سينوفاك الصينية

رحب الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه، بوصول الدفعة الأولى من اللقاحات من شركة الأدوية الصينية سينوفاك، والتي "سيتم توزيعها في جميع أنحاء الأراضي الوطنية".

قال الرئيس إنه سيتم إرسال اللقاحات إلى عدة مناطق نائية في البلاد، وخاصة إلى الإدارات الحدودية في الأمازون، لمكافحة النوع المتحور المعروف باسم P.1، من كوفيد-19.

السفير الصيني لدى كولومبيا لان هو، الذي كان حاضرا أيضا للترحيب بوصول الشحنة، قال إن مكافحة الوباء "ظلت أولوية" للعلاقات الثنائية منذ العام الماضي، وإن وصول اللقاحات يمثل فرصة لمساعدة البلاد للعودة إلى الوضع الطبيعي.