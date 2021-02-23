TL

على وقع سخونة السجالات وردود الفعل الحادة غداة المواقف التي أطلقها رئيس التيار الوطني لا خرق في جدار الأزمة الحكومية التي تراوح مكانها، فالجمود مسيطر على ضفة التأليف في انتظار ما سيقدم عليه الرئيس المكلف سعد الحريري.

المنار

عاد التهليل وللتدويل ونصبت المنابر واقيمت المراتب والمشكلة انهم انفسهم عند كل ازمة او استحقاق يعيدون شريط الايام اللبنانية نفسها والخطاب ذاته ويتوقعون نتيجة مختلفة.

nbn

ألم يحن الوقت بعد لوقف عمليات البيع والشراء في سوق المتاجرة السوداء بالمواقف السياسية؟ هل تنزل بعض القوى عن الشجرة لترى أبعد من أنف مصالحها؟

mtv

بعد إطلالة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وما تضمنته من مواقف واستدرجته من ردات فعل عنيفة من مرجعيات اساسية في الصف الممانع و من الشركاء الألداء المفترضين، قبل الردات المتوقعة من الصف المعارض للعهد، بعد هذه الاطلالة يمكن الجزم بأن كل السبل السياسية والدستورية التي يتعين سلوكها من اجل تشكيل حكومة قد نسفت .

NTV

ستة أشهر ولا عدل في الرعية.. بل ظلم في السوية ومن "إيد لأيد" انتقل التحقيق في جريمة المرفأ وتخطى القاضي الجديد طارق البيطار مقولة سلفه فادي صوان من أنه لن يقف عند الحصانات، إلى شعار لا خطوط حمر أبلغ البيطار أهالي شهداء المرفأ اليوم أنه لن ينطلق من نقطة الصفر وسيستكمل من المسار الذي خلص اليه السلف.

OTV

انطلاقا من هذا القاعدة التي تفرضها الولاءات غير اللبنانية لأفرقاء لبنانيين معروفين، بحيث بات مصير الحكومة اللبنانية معلقا على وضع إقليمي ودولي، يحق للبنانيين أن يأملوا خيرا.

LBC

جملة من الملفات تجعل اللبناني في موقع "الإرتياب المشروع" من كل شيء تقريبا لأن لا شيء يطمئنه، لا سياسيا، ولا معيشيا وربما لا قضائيا.

الميادين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الاتفاق بين إيران و​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ سيكون في إطار قرار البرلمان"، لافتاً إلى أنه "يجب على ​الولايات المتحدة​ أن تتحرك وترفع العقوبات لإعادة اتفاق 5+1".

الجزيرة

دعا نائب الرئيس المصري السابق، ​محمد البرادعي​، ​الدول العربية​ إلى "تشكيل نظام أمني إقليمي، قادر على التعامل مع العلاقات المعقدة لدول الجوار"، معتبراً أن "الحوار مع ​تركيا​ و​إيران​ بات أمرًا لا يحتمل التأجيل".

العربية

قررت وزارة النقل واللوجستيك في تونس إعفاء ألفة الحامدي من منصبها كرئيسة ومديرة عامة للخطوط التونسية.