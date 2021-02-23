لبنان الحر

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ إلى انه "يتبين من المرحلة الأولى لإعطاء اللقاحات في لبنان بانه في حال استمر الأمر محصورا بـ​وزارة الصحة​ وحدها فسيستغرق الأمر من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة أكثر من سنة ونصف ​السنة​ على أقل تقدير.

صوت لبنان

أشار النائب ​بيار بو عاصي​ إلى أنه لا رد لديه "على كلام رئيس حزب "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ لأني لم أسمعه ولم أقرأه، فكلامه لا يهمني ولم أكلف نفسي عناء مشاهدته".

radio orient

أوضح الرئيس السابق لـ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​غالب غانم​ في حديث تلفزيوني انه "هناك نص بقانون أصول المحاكمات الجزائية اعتمدته المحكمة للتكلم عن الارتياب المشروع في أي قضية لطلب تنحية قاضي التحقيق"، لافتا إلى ان "المشترع اكتفى بالحديث عن الارتياب المشروع من دون أن يحدد ما وهو الارتياب، الذي يحدده القاضي استنادا إلى المعطيات الموجودة في كل ملف".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أن "الحرب الكلامية الدائرة في هذه المرحلة تثير الغرائز في اطار السعي لشد العصب وكسب الرأي العام".

صوت المدى

أشار مدير عام مستشفى ​بيروت​ الحكومي رفاس الأبيض، إلى أن "التسجيل على المنصة والمتابعة اللازمة للحصول على موعد التطعيم، يتطلب الحد الأدنى من المعرفة الرقمية، بالاضافة الى امتلاك رقم هاتف محمول. لكن البعض لا يعرف كيفية استخدام الهاتف الرقمي. يمكن أن يساعد الخط الساخن هؤلاء الأفراد، ولكن يتطلب ذلك أن يكون الوصول إلى هذا الخط سهلا".