ناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسيه، امس، الاستراتيجية الاسرائيلي ازاء البرنامج النووي الايراني منذ تولي الرئيس الاميركي منصبه. وجاء لقاء نتنياهو مع وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكينازي في اعقاب مكالمته الهاتفية الاول مع الرئيس الاميركي الاسبوع الماضي وقبل شهر من اجراء الانتخابات الاسرائيلية.

قال مسؤولون اسرائيليون ان نتنياهو الذي توقع خلافا مع ادارة بايدن الديمقراطية فيما يتعلق بايران يريد الظهور بمظهر الجبهة الموحدة مع غانتس واشكينازي.

قال تقرير اعلامي اسرائيلي ان حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجرى محادثات مع السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم الدعم لنتنياهو في الانتخابات التي ستجرى في 23 اذار المقبل.

اظهر احدث استطلاع للرأي في اسرائيل، حصول معسكر اليمين المؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أكثر من نصف المقاعد في الكنيست الاسرائيلي في الانتخابات المقبلة ما يؤهله لتشكيل الحكومة.