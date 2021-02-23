أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن طهران سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة حالياً إلى 60 في المائة اذا احتاجت البلاد إلى ذلك، مضيفاً أنه لا أحد يمكنه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية اذا ارادت ذلك.

تعهد وزير الخارجية الأميركي انثوني بلينكن في كلمة القاها عبر الفيديو من واشنطن في مؤتمر الامم المتحدة لنزع السلاح في جنيف بأن تبقى بلاده ملتزمة ضمان الاّ تمتلك إيران ابداً سلاحاً نووياً، مؤكداً العمل على اطالة امد الاتفاق النووي وتعزيزه والتعدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية.

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس بتنكيس الاعلام على الاراضي الفيديراليه في الولايات المتحدة للأيام الخمسة المقبلة بعد وصول عدد وفيات "كورونا" في البلاد إلى 500 ألف شخص بسبب جائحة فيروس "كوفيد-19".

دعا قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال لينيت ماكينزي، إيران إلى الامتناع عن أي استفزاز في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لانقاذ الاتفاق النووي.

قتل السفير الايطالي لدى كينشاسا أمس بالرصاص خلال هجوم مسلح استهدف موكبه شرق الكونغو الديموقراطية، وأكد مصدر أمني أن شخصي آخرين قتلا في الهجوم.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان أيف لودريان أبلغ نظراءه بالاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في بروكس بأن الموقف المتعلق ببرنامج ايران النووي "مُقلق".

دعا وزير الخارجية الالماني هايكو ماس إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع قوى عالمية، وقال أنه في مصلحة طهران.