سقطت 4 صواريخ كاتيوشيا في مناطق مختلفة من محيط السفارة الاميركية ببغداد، وفيما أطلقت السفارة صافرات الانذار فإن اياً من ابنية السفارة لم تصب بأذى بينما وقع أحد الصواريخ خلف مبنى جهاز الامن الوطني العراقي وذكر مصدر امني ان الصواريخ تسببت في سقوط جرحى بين المواطنين.

تسببت "محاولة اغتيال" فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبي، التي يرأسها فائز السراج، اول من أمس، في توتر الوضع الامني في العاصمة طرابلس، وتصاعد حدة التوتر العسكري.

التقى في الكويت امس وفدان رسميان يمثلان كلا من دولتي الامارات وقطر، وذلك في اول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بيان العُلا بشأن انهاء الازمة الخليجية.

بدأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، امس الاثنين، زيارة رسمية الى الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي، وستتركز المباحثات على تفعيل مذكرات التفاهم بين الرياض وبغداد.

شارك الاف المتظاهرين امس، في مسيرة في العاصمة الجزائرية والكثير من المدن الاخرى، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ان طيران التحالف الدولي شن غارات على مواقع لتنظيم "داعش" في منطقة وادي الشام بمحافظة كركوك.

قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات الروسية مارست ضغوطاً ميدانية على قوات سوريا الديمقراطية للانسحاب من مناطق قرب عين عيسى شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع حديثها عن فتح "ممر انساني" بين مناطق تسيطر عليها فصائل مقاتلة في ادلب ومناطق شمال غربي سوريا.