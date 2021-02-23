الجزيرة - السعودية

وزارة الصحة تدشن مراكز لقاحات كورونا بعدد من المناطق

دشنت وزارة الصحة مراكز لقاحات كورونا بعدد من المناطق، وجُهزت المراكز بجميع الخدمات الأساسية، ويعمل بها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس الأمن العام يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين والملحق العسكري بالسفارة.

استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، السيد بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين والعقيد الركن نوشاد علي خان الملحق العسكري بالسفارة بمناسبة تعيينهما، وذلك بحضور اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل. وقد رحب رئيس الأمن العام بالسفير والملحق العسكري الجديدين، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين ومستوى التعاون والتنسيق خاصة في المجالات الأمنية.