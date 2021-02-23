الديار/ دموع الأسمر

قالت إنّ مصادر المجموعات الناشطة في الحراك الشعبي توقّع أن تشهد مدينة طرابلس اعتباراً من اليوم الثلاثاء تصعيداً في الساحات والشوارع، وتتخوف مصادر سياسية وفاعليات من استعادة لمشاهد الشغب والتخريب والحريق إثر صدور أحكام بحق شبان طرابلسيين وشبان من البقاع بالسجن بتهمة أعمال الشغب والإرهاب التي حصلت في طرابلس، وحسب مصادر أهلية أنّ التهم التي وجهت إلى أولادهم ليست مثبّتة ويبدو أنّ الأهالي سيرفعون من وتيرة تحركاتهم، رغم أنّ مصادر موثوقة تتحدث عن كاميرات ظهر فيها المتهمون قرب مواقع الشغب والحريق الذي أصاب مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية وسراي طرابلس. وأضافت أنّ القضية تتفاعل منذ توقيف المشتبه بهم وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية مع توقيف عدد من الناشطين الذين أفرج عنهم لاحقاً. ومن المتوقع، أن تتّجه الأمور نحو منحى تصعيدي في ساحات وشوارع طرابلس لممارسة الضغط الشعبي حتى الافراج عن الموقوفين, وملاحقة المرتكبين الحقيقيين الذين ارتكبوا الجريمة وتمكنوا من الفرار.

نداء الوطن/ نجم الهاشم

تحت عنوان "إنتفاضة بكركي" كتب "الهاشم" في تاريخ البطريركية المارونية أكثر من انتفاضة. قد يكون يوم السبت 27 شباط الساعة الثالثة بعد الظهر موعداً مع التأكيد على واحدة من هذه الإنتفاضات. وأضاف أنّ حجم الحشد الذي قد يتمكن من الوصول إلى ساحة الصرح الكبير بسبب الحجر المستمر والتباعد الإجتماعي ليس مهماً، لكن العبرة ستكون في المعنى الذي سيحمله هذا التجمّع وفي الشعارات التي سيرفعها والإلتقاء مع الخط الذي رسمه البطريرك الراعي. كذلك قال إنّ طروحات البطريرك الراعي ليست ظرفية وهي متكاملة من تحرير قرار الشرعية إلى الحياد إلى الرعاية الدولية. وقد بدأت تلاقي إحاطة شعبية وسياسية ووطنية بحيث صارت بكركي بوصلة الرأي العام اللبناني الحر. البطريرك لم يدعُ إلى التوجه إلى الصرح ولكنه لا يرفض هذه الدعوة وسيلاقي الحشد بكل محبة وسيرحّب به. وبهذا التلاقي تتحوّل بكركي إلى حاضنة لانتفاضة من أجل استعادة السيادة والحرية والشرعية والكيان.

الجمهورية/ مرلين وهبة

تناولت موضوع تكليف المحقّق العدلي الجديد في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وقالت لا بدّ للمحقق بحسب مصادر قضائية مطلعة، من الرجوع عن قرار ملاحقة الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وغيرهم من الوزراء، لأنّه من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حسب قرار محكمة التمييز، التي نحّت القاضي فادي صوان بسبب تلك "الحصانات" التي لم يلتزم بها. وتلفت المصادر القضائية المتابعة، إلى أنّه لا يمكنه تخطّي قرار محكمة التمييز، وإلّا فسيضع نفسه مجدداً موضع سلفه في "الارتياب المشروع". علماً أنّ التحقيقات في عهد القاضي بيطار ستشهد تغييراً جذرياً، ولن يتمّ الطعن بقرار محكمة التمييز لعدم الجدوى بعد تعيين محقق عدلي جديد.