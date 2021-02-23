روسيا اليوم

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95992، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.

وكان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية "Aifa" جورجو بالوه، قد قال في 16 فبراير الحالي: "إذا حصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده".