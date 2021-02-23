الوكالة الوطنية للإعلام

التوحيد العربي نعى النقاش: استنهض همم الأحرار في معركة الدفاع عن فلسطين

نعى حزب "التوحيد العربي" في بيان، "الصحافي والمفكر والباحث الكبير المناضل الكبير أنيس النقاش رئيس شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية، الذي وافته المنية إثر إصابته بوباء كورونا"، وقال: "لقد حمل الراحل القضية الفلسطينية في وجدانه من خلال أبحاثه ودراساته الاستراتيجية الهامة فضلا عن إطلالاته الإعلامية مستنهضا همم الأحرار والمناضلين في معركة الدفاع عن فلسطين كل فلسطين. كما قضى حياته حاملا راية المقاومة مدافعا عنها في مختلف المحافل والمنابر المحلية والدولية، منتصرا لمفاهيمها العادلة وقيمها السامية.

وكالة الأناضول

العراق والسعودية يبحثان تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن "وزير الخارجيّة العراقي، التقى وزير الخارجية السعودي في الرياض، لبحث العلاقات الثنائيّة وسُبل الدفع بها بما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي". وأوضح المتحدث أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكويت تقرر إغلاق حدودها البرية والبحرية لمكافحة فيروس "كورونا".

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المنافذ البرية والبحرية مستثنياً عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد. واستثنت السلطات الكويتية عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد من قرار الإغلاق، كما سمحت بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف الداخلية والجمارك تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.