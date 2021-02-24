الشرق الأوسط 17/2/2021

انكماش أفضل من التوقعات في منطقة اليورو... والتعافي معلق باللقاح

أظهرت تقديرات جديدة، ان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي، وان البطالة ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، رغم إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس "كورونا". وقال "مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي" - يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في التسع عشرة دولة التي تتعامل باليورو، انكمش 5 في المائة على أساس سنوي. وستناقش منطقة اليورو في الأشهر المقبلة كيف ومتى يجري التخلص التدريجي من التدابير الشاملة التي تمنع إفلاس الشركات، والتركيز بدلاً من ذلك على التدابير المستهدفة للشركات القابلة للبقاء.

17/2/2021

موجة صقيع أميركية تدعم أسعار النفط

واصلت أسعار النفط صعودها، خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من موجة صقيع ضربت عدة ولايات أميركية، أبرزها تكساس التي تنتج 4,6 مليون برميل يومياً، نتج عنها قطع إمدادات الطاقة. وتحوم الأسعار قرب أعلى مستوى في 13 شهراً على خلفية إغلاق الآبار في تكساس، بينما أدت صفقة بشأن الأجور في النرويج الى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا مما كبح المكاسب. هذا وزادت الأسعار مع إعلان جماعة الحوثي اليمينية المتحالفة مع إيران أنها شنت هجمات على السعودية، مما أثار مخاوف متعلقة بالإمدادات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضاً من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

الشرق الأوسط 22/2/2021

استقبال أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي

أعلنت السعودية عن استقبال ميناء جدة الاسلامي، أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام ال أن جي، وذلك في زيارتها الاولى للميناء الذي يتميز بقدرته العالية على استقبال اكبر سفن العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة 23 ألف حاوية قياسية ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 متر التي تم اكتمال بناؤها ودخولها الخدمة في شهر سبتمبر في عام 2020 التابعة للخط الملاحي الفرنسي "سي اما- سي جي ام" رابع اكبر ملاحي في العالم.

الديار 22/2/2021

كورونا يضرب أوروبا: توقعات بافلاس 29% من الشركات

أظهرت البيانات منشورة الاسبوع الماضي ان اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا مزدوجا في الربع الأخير من العام الماضي، بتراجعه 0،7% عما كان عليه في الربع الثالث، ما أدى الى انكماش قياسي بعد الحرب نسبته 6,8% خلال 2020 بأكمله. مع ذلك لا يوجد اي أثر تقريبا لهذا الوضع المؤلم في أحدث البيانات حول عدد الشركات التي تقدمت بطلب للافلاس في منطقة اليورو، التي انخفض عددها بشكل حاد بعد أن ضرب الوباء المنطقة في آذار الماضي وظل منخفضا لبقية العام.