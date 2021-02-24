الديار/ جويل بو يونس

قالت إنّ أكثر من زيارة لأكثر من دولة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري منذ تكليفه تشكيل الحكومة، ففي غضون 4 أشهر زار الرئيس المكلف كلا من مصر وتركيا والإمارات وفرنسا محاولاً حشد الدعم للبنان. وأضافت صحيح أنّ الرئيس المكلّف يجول خارجياً لكن الجدار الذي تكوّن بينه وبين رئيس الجمهورية على خلفية التصاريح النارية المضادة والتسريبات من هنا وهناك ومن بينها حكومة 18، بات جداراً يصعب تخطيه إذ تحول الصراع بين بعبدا وبيت الوسط من الشخصي إلى أزمة ثقة تحتاج لأكثر من وسيط داخلي وخارجي لاستعادتها. أمّا عن الزيارة التي قيل أنّ الرئيس الحريري سيقوم بها للسعودية في الأيام المقبلة، فتفيد المعطيات بأنّ لا موعد حدّد بعد لكن هناك احتمالان: أمّا أن يزور الرئيس الحريري السعودية قبل تشكيل الحكومة ويلتقي وزير الخارجية وأمّا يزورها بعد التأليف فتحكم عندئذ السعودية على شكل الحكومة وتركيبتها لحلحلة الأمور أو تعقيدها، ولاسيما أنّ مصادر بارزة مطلعة على الجو السعودي كشفت للديار بأنّ المملكة أعطت إشارة بأنّها ستحكم على الحكومة بعد أن تكون قد تألفت وتظهرت طريقة تأليفها.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تحت عنوان "الراعي يرفض "الثلث المعطّل" وسلوك المعطّلين... والمتاجرة بحقوق المسيحيين" كتب "سركيس" يقوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بجولة إتصالات جديدة لعلّ تؤدّي إلى تحقيق تقدّم في ملف تأليف الحكومة بعد تصلّب كل طرف بمواقفه، وأنّ البطريرك الماروني لن يخضع لقوى تحاول تغيير وجه لبنان، ويُصرّ أكثر من أي وقت مضى على خوض معركة الحياد بحزم لأنها تُشكّل خشبة الخلاص لهذا البلد. من هنا، يبرز نشاط البطريرك الراعي المتواصل لتأمين استمرار عمل المؤسسات الدستوريّة في أحلك مرحلة في تاريخ الأمّة اللبنانية، ولن يستسلم أمام العراقيل التي توضع في مجال تأليف حكومة "المهمّة" على رغم أن أي طرف من الأطراف الفاعلة لم يُقدّم تنازلاً لمصلحة الشعب. وفي السياق، يبرز رفض الراعي بأن يكون لأي طرف ثلث معطّل حسب مصادر كنسية، والتي تؤكّد لـ"نداء الوطن" أنّ كل هذا الجدل لا يُنقذ وطناً، بالأساس الحكومة يجب أن تكون حكومة مهمة تتألف من أشخاص إختصاصيين، فكيف حضرت حصص للأحزاب والقوى؟ ولماذا هذا التقاتل على تقاسم "الجبنة" في بلد منهوب بسبب تراكم السياسات الخاطئة؟