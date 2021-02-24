الوكالة الوطنية للإعلام

اقرار قرض البنك الدولي لدعم شبكة الامان الاجتماعي مبدئيا واقتراح لرفع سقف قروض الاسكان كنعان: قواعد البيانات تعتريها ثغرات وسيعاد تكوينها لتحديد المستفيدين ووفرنا 10 مليون دولار لصالح الناس

أقرت لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية "مبدئيا" مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية، بقيمة 246 مليون دولار، في جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور المقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب. كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المالية غازي وزني، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، الدفاع الوطني زينة عكر. كما أقرت اللجنتان اقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ويتعلق بقرض الاسكان وتعديل السقوف من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة.

وكالة الأناضول

الجيش التركي يتسلم النسخة الثانية من مروحية "أتاك"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تسلم قيادة القوات البرية النسخة الثانية من مروحية "أتاك" محلية الصنع. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مروحية "أتاك" الثالثة والخمسين من طراز "T-129" دخلت الخدمة في الجيش التركي. وأضافت أن شركات الدفاع التركية، طورت بإمكاناتها المحلية النسخة الثانية من مروحية أتاك "T-129" بتزويدها إلى جانب مجسات التحذير الليزرية وأنظمة أخرى للحرب الإلكترونية، مستقبلات تحذير راداري وليزري. وأشارت إلى زيادة كفاءة الحماية الذاتية للمروحية عبر أنظمة تشويش التردد اللاسلكي. ومروحية "أتاك" من إنتاج شركة صناعات الفضاء والطيران التركية "توساش"، ويبلغ طولها أكثر من 14 مترا، وارتفاعها نحو 4 أمتار، وتستطيع التحليق 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومترا. كما أنها قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخا موجها محلي الصنع من طراز "جيريت".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا تخبر مصر أنها متخوفة من شراء القاهرة طائرات "سو 35" الروسية

أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لنظيره المصري، عن تخوف واشنطن من احتمالية شراء مصر مقاتلات "سو 35" الروسية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن تحدث عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأخرى بشأن شراء مصر المحتمل للمقاتلات "سو 35" من روسيا، خلال مكالمة مع نظيره سامح شكري. كما ناقش بلينكن ووزير الخارجية المصري سبل التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك مبادرات السلام الإقليمية، حسبما نقلت وكالة "رويترز". دخلت مقاتلة "سو 35" الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية، عام 2014، ولا تزال تعتبر أفضل مقاتلة روسية لكسب المعركة الجوية، حيث تستطيع أن تقاتل جميع أنواع الطائرات المقاتلة في المعركة القريبة والمعركة البعيدة على نحو سواء.