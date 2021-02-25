تحلية مياه الشرب في تونس: الواقع والتحدّيات - 19 / 2 / 2021

يسأل المواطنون في مدن الجنوب، ونخصّ قابس ومدنين وهي المدن التي توجد بها محطات تحلية مياه: هل إن مياه الحنفية، فعلا، محلاة؟ والحقيقة العلمية هي أنّ المياه المحلاة يقع خلطها وتوزيعها بملوحة تقارب 1,5 غ/ل وقد تصل الى 2 غ/ل في فصل الصيف، وهو مدار الملوحة العالية نسبياً في مياه الشرب لتلك المناطق المهددة بالعطش.

إن تحلية مياه الحنفية عبر تكنولوجيات الأغشية تقضي أيضاً على احتمال التلوث للمياه الصالحة للشراب الذي أقره تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2014 (وادي مجردة الذي يمثل أحد أهم المصادر لتزويد عدد من السدود الموفرة للماء الصالح للشراب الذي أصبح عرضة للتلوث جراء سكب مياه المعالجة غير مطابقة للمواصفات) وعلى النسب العالية من بقايا الكلور في الماء، وهي نسبة مرتفعة (90%) من العناصر التي يفترض أن تكون بكميات ضئيلة (بمعدل أقل من 1في المليون) مثل: الفلوريد الموجود بجهة قفصه والذي أثر سلباً على صحة المواطنين ويظهر ذلك جلياً على الأسنان. وبصفة عامة فإن تحلية الماء في اَخر الشبكة المائية فيه اقتصاد للماء وللكلفة بما أنه يقتصر على كمية مياه الشرب التي تمثل أقل من 2% من كمية الماء الصالح للشراب.

وحتى يكرس الحق الدستوري في ماء بجودة مياه الشرب وبأثمان مقدور عليها من قبل الفئات الضعيفة والمتوسطة، يفترض تعديل الفصل 64 المتعلق بحجر توزيع وبيع مياه العيون المعدة للشرب من الذوات الخاصة. وفي ما يلي اقتراح تعديل: مع مراعاة أحكام الفصول الواردة في هذه المجلة يحجر توزيع وبيع مياه العيون المعدة للشرب من الذوات الخاصة ما لم تتحصل على ترخيص من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة. ويخضع إنتاج وتجارة المياه المحلاة المعدة للشرب من الذوات الخاصة الى كراس شروط يصادق عليها الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة.