TL

تلقت بكركي اليوم دعماً سياسياً لافتاً من معراب والمختارة، على أن تتلقى الدعم الشعبي لموقفها الداعي إلى اعتماد الحياد وعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان السبت المقبل..

المنار

لا بصيص أمل إلى الآن في نفق الحكومة المظلم، وسرد المظالم على الهواء والرسائل المتأرجحة يميناً وشمالاً والتي لم تترك حتى اللقاح، تظهر حجم التشنج والتوتر واللعب كهواة لا مسؤولين على أوتار التأزم.

nbn

نقلت أوساط قريبة من بيت الوسط تأكيدها أن الرئيس المكلف سعد الحريري متمسك بموقفه من تأليف حكومة من 18 وزيراً من الإختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية وأن كل ما يطرح خلاف ذلك غير صحيح لافتة إلى أن ما تم ترويجه أخيراً هو مشروع مشكلة ولا يقدم أي حلول وينم عن سوء نية.

mtv

الفوضى التي تسود استيراد اللقاح، وتوزيعه غير العادل على المناطق، وما يحكى عن اختفاء نصف اللقاحات وذهابها إلى غير مستحقيها، ليست تكتكات سياسية من معارضين حاقدين أو من أقلام مأجورة، بل هي موضع رصد ومراقبة وإدانة من التفتيش المركزي ومن البنك الدولي الذي لوح بوقف دعم استيراد اللقاحات وتمويلها في سابقة عالمية.

NTV

فكرة المؤتمر الدولي هي محاولة لإعادة جمع اللبنانيين عبر تأثير هذه الدول، سواء بالعلاقات المباشرة أو على مستوى القرارات الكبيرة التي يمكن أن تساعد لبنان عند تأليف حكومة وإذا سارت الأمور وفق ما اتفقنا عليه وخصوصاً في المبادرة الفرنسية، فلا أحد يتحدث عن الخروج عن وثيقة الوفاق الوطني وعلى رأسهم الراعي.

OTV

في موضوع اللقاح، الاستنسابية مرفوضة، واحترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية والقطاعات أمر مقدس، ويتوجب بالتالي على الجميع، من مسؤولين ومواطنين، الالتزام بهذه القواعد، فالواسطة لا يجوز أن تتقدم حتى على حق الناس في الصحة والحياة.

LBC

على أرض لبنان، 200 ألف مسن، تفوق أعمارهم الـ75 عاماً. هل تعلمون حتى اليوم، كم منهم أخذ اللقاح؟ الجواب: 13 ألفاً، يعني بالكاد 7 %.

الميادين

شيّع في العاصمة اللبنانية بيروت جثمان المناضل اللبناني العربي أنيس نقاش، وحضرت مراسم التشييع قيادات حزبية وسياسية من ضمنها السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي.

الجزيرة

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء أنها ماضية في بناء سد النهضة وتعبئته الثانية، وأن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات، فيما أيدت مصر مقترحاً سودانياً بتشكيل رباعية دولية للتوسط في المفاوضات.

العربية

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف على وجوب أن يكون المجلس طرفاً في أي حوار حول أمن المنطقة.