لبنان الحر

استقبل ​وزير الثقافة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​عباس مرتضى​ في مكتبه في الوزارة، المدير العام لوزارة التربية​ ​فادي يرق​، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية في إطار شهر الفرنكوفونية والنشاطات التي تنوي ​وزارة الثقافة​ إقامتها بالتعاون مع وزارة التربية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

صوت لبنان

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الوزير السابق غازي العريضي.

radio orient

استقبل الرئيس تمام سلام سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي أوكوبو، وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

اذاعة النور

أصدر الرئيس حسان دياب قرارًا بتكليف وزراء الدفاع الداخلية المالية والاقتصاد وضع خطة متكاملة لاتخاذ أقصى الإجراءات والتشدد في تطبيق تدابير مكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار.

صوت المدى

التقى ​الرئيس ميشال عون​ عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​ وعرض معه الأوضاع السياسية العامة، وشكره طرابلسي لتخصيص الدعم لإعادة إعمار المنطقة المنكوبة من ​بيروت​ وأفاده حول أعمال الترميم وإغاثة المنكوبين، وأطلعه على أوضاع التعليم الجامعي والتحول الرقمي.