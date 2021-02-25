أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولين كباراً من إسرائيل والسعودية أجروا مؤخراً سلسلة اتصالات هاتفية لمناقشة خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وأن الجانب السعودي أبدى خلال هذه الاتصالات المزعومة مخاوفه بشأن الإدارة الأميركية الجديدة وأعرب عن أسفه إزاء اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان في المملكة.

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "العلاقة مع إسرائيل تحكمها اتفاقية السلام"، لافتاً إلى أن "صوت الأردن كان عالياً برفض أي تصرفات إسرائيلية أحادية الجانب". وشدد أيمن الصفدي على أن "لا بديل عن حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)"، مشيراً إلى أن "البديل عن هذا الحل يعني تفجر الصراع، وقتل الأمل، وظهور الصراع بصورة أعنف مما سبق، وخيار الدولة الواحدة سيؤدي للمزيد من الصراع".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن إيران تدمر ما تبقى من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشكل تهديداً على المنطقة. واعتبر أن "سياسة إيران هي إعلان نوايا لرغبتها في الاستمرار في تطوير قدراتها النووية سراً. وترى إسرائيل في هذه الخطوة تهديداً، ويجب ألا تمر دون رد. ولن نسمح لإيران بالسيطرة أبداً والقدرة على حيازة سلاح نووي".

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أصيب بجروح حرجة في الرأس بقاعدة عسكرية في غور الأردن. وأفيد أن الجندي المصاب عثر عليه من قبل زملائه، وأن هؤلاء ظنوا في البداية أنه أصيب بالحجارة، لكن لدى نقله إلى المستشفى تبين أنه جرح بطلقة نارية.