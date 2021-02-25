أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران لا تسعى لحيازة السلاح النووي، وأن أنشطة إيران النووية للأغراض السلمية فقط. وقال حسن روحاني: "اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسلمية البرنامج النووي يسحب الذريعة من أعداء إيران"، مضيفاً أن "بلاده تقف بقوة في الاتفاق النووي، ولا تزال ملتزمة به وستحافظ عليه.

اعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه "إذا كان لتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي تداعيات، فلعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم تجاه إيران تداعيات أيضاً، وقال واعظي: "إذا أراد الأوروبيون عودة الاتفاق النووي إلى المسار الصحيح، فعليهم تنفيذ التزاماتهم".

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني قابل للتحكم، مرحباً بسحب واشنطن طلب إعادة فرض العقوبات على إيران. وقال "كلنا ندرك أنه لم يكن هناك أي إعادة فرض، فقد كان ذلك في مخيلة أصدقائنا الأميركيين فقط".

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده وكوريا الجنوبية قد تناقشان الإفراج المقترح عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية. وأشار إلى أنه لم يتم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مشيراً إلى أن الحلفاء كثيراً ما يناقشون مثل هذه القضايا. وأكدت سيئول أن كوريا الجنوبية وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مكان استخدام الأموال، لكنها قالت إن أي تحرير للأموال مرهون بموافقة الولايات المتحدة فقط.

اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتزويد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بأسلحة كيميائية. وتحدث اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، عن "إخفاق المنظمات الدولية في أداء دورها المتوقع" في منع اندلاع الحرب الإيرانية العراقية التي اعتبر أنها كانت مفروضة على بلاده محملاً "النظام البعثي" بقيادة صدام حسين المسؤولية عن ذلك.

أزالت إيران الستار عن طائرة مسيرة هجومية جديدة تم تطويرها في البلاد، قيل إنها قادرة على التحليق لمسافة تصل ثلاثة آلاف كيلومتر. ويشبه مظهر الطائرة الإيرانية الجديدة الطائرة المسيرة الهجومية الأميركية من طراز "إم كيو-9 ريبر". وتستطيع الطائرات من طراز "كمان 22" (أي القوس 22)، وفقاً للتلفزيون الإيراني، التحليق على مدى 24 ساعة، وهي مزودة بمعدات قتالية وقادرة على التصوير..

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية بأن أجهزة الأمن في العاصمة أنقرة ألقت القبض على شخص يشتبه في أنه يتولى منصباً قيادياً في تنظيم "داعش" وهو عراقي وكان ضابطاً سابقاً ، وآخر يحمل الجنسيتين الألمانية والإيطالية ويعمل لصالح حركة "الشباب" المتطرفة في كينيا.