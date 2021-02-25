نفت "كتائب حزب الله" في العراق، استهدافها مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين. وقال المتحدث باسم الحركة محمد محيي: "نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء "إن "منفذي الهجمات يريدون من واشنطن أن تشدد موقفها من إيران أو تستهدف الفصائل العراقية، لذا يجب منح فرصة لتحقيق انفراج بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يؤدي إلى رحيل القوات الأميركية من العراق".

أصدر مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عبدالله الراجحي تعميماً يقضي بفتح مطار الكويت الدولي على مدار 24 ساعة يومياً، بدءاً من تاريخ 7 آذار المقبل.

أعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم عن وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكري "يو إس إن إس كارسون سيتي" إلى بورتسودان.

أعلنت شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية لصناعة الصواريخ والذخائر أن القوات البحرية المصرية ستحصل على أحدث صواريخ سطح - جو. وأوضحت الشركة أن مصر أصبحت أول عميل عالمي للجيل الجديد من صواريخ أرض جو VL MICA NG ذات المدى المعزز لاستخدامها على فرقاطاتها من فئة ميكو A200 و غوويند 2500.

كشف المدير الإقليمي لمؤسسة "روس آتوم" الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فورونكوف، عن تطورات تجهيز موقع محطة الضبعة النووية في مصر.

أمرت الحكومة الروسية وزارتي الخارجية والدفاع بإجراء مفاوضات مع السعودية بهدف إبرام اتفاقية جديدة للتعاون العسكري بين الدولتين. وتنص مسودة الاتفاقية المنشورة من قبل الحكومة بتاريخ 19 شباط على أنها تشمل التعاون وتبادل الآراء والبيانات بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل في المجال العسكري، مكافحة الإرهاب، محاربة القرصنة، تدريب القوات، التعليم، الثقافة والرياضة. الطب العسكري، التاريخ العسكري، عمليات الإغاثة في البحر، وغيرها من اتجاهات التعاون المتفق عليها بين الطرفين.